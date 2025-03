Slávnostné odhalenie, Šutaj Eštok ukázal NOVÉ policajné autá! FOTO Exminister ich označil za pohrebáky

Minister vnútra predstavil nový dizajn policajných áut (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nový dizajn policajných áut je unikátny svojou rozpoznateľnosťou a svojou farebnosťou jasne ukazuje na Policajný zbor a štátne symboly našej republiky. Je originálny, slovenský, s presahom na štandard EÚ. Je porovnateľný s riešeniami našich kolegov v Rakúsku, Poľsku, Francúzsku či Portugalsku," uviedol minister s tým, že koncept je postavený na troch pilieroch - symboliky, variability a autority. Počas jeho príhovoru boli autá stále zahalené plachtami.

Poverená policajná prezidentka Jana Maškarová zmenu polepov na služobných autách zboru víta. Podľa jej slov nový dizajn zvýrazňuje štátne symboly - štátny znak a slovenskú trikolóru. Maškarova taktiež zdôraznila nezameniteľnosť dizajnu s tým, že dizajn zvýrazňuje príslušnosť k Policajnému zboru. "Aby sme nemali vozidlá, ktoré sú v rýchlych momentoch zameniteľné s inými služobnými vozidlami zahraničných polícií". Po týchto slovách slávnostne odhalili policajné autá s novými polepmi.

Podľa ministra budú náklady na jeden polep nižšie, ako to bolo pri žlto-modrom dizajne. Reflexný Tvrdí, že ten stojí štát 1700 eur. Pri novom dizajne to bude len 1200 eur. Autá, ktoré aktuálne Policajný zbor používa, prelepovať nebudú. Minister tiež sľubuje skoré vyradenie vozidiel so starším zeleno-bielym dizajnom. Služobné autá, ktoré ministerstvo obstará, budú už s novými polepmi.

Podľa ministra ide o symbolický krok celkového "reštartu polície". "Budeme kupovať také autá, aké si policajti vyberú, budú upravené tak, ako si oni želajú, podľa potrieb policajtov, nie podľa potrieb pani policajnej prezidentky ani ministra vnútra" deklaruje Šutaj Eštok s tým, že ak to chcú urobiť, tak "v novom šate".

Mikulec ich označil za pohrebáky

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec, ktorý zaviedol súčasný žlto-modrý dizajn policajných áut, označil nové policajné autá za "pohrebáky". "Autá sa vybavené čiernym pásom, s modrým polepom a kúskom červenej farby. Vyzerá to na prvý pohľad veľmi neviditeľne, absolútne z toho zmizli tie reflexné prvky, ktoré majú všetky záchranárske autá vo svete, aby boli dobre viditeľné za každých poveternostných podmienok," vyhlásil Mikulec. Dodal, že dobrá viditeľnosť áut chráni aj jeho posádku.

"Policajti potrebujú cítiť, že aj tie polepy na autách, aj tie autá sú bezpečné pre nich. A práve preto sme my robili tie polepy, ako sme ich robili. Boli v súlade so štandardom v Európskej únii," uviedol Mikulec, ktorý si nemyslí, že toto je to, čo ľudia a policajti na Slovensku potrebujú. "Milí policajti, budete sa voziť v pohrebákoch," vyhlásil s tým, že Šutaj Eštok nekúpil ani jedno vozidlo pre policajtov.