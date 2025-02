Po vládnej telenovele prichádza parlamentná: Huliaka nemusí vôbec nahradiť Radačovský, v HRE sú títo muži!

Náhradou za Huliaka nemusí byť Radačovský, v hre sú ešte ďalší dvaja páni. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, TASR/Dano Veselský, Jaroslav Novák, Facebook Zdenko Čambal - Holíč)

BRATISLAVA - Kolotoč vládnej krízy sa nateraz zasekol pri rokovaniach s migaľovcami. Zatiaľ však, čo sa vo veľkom rieši to, kto bude ministrom rezortov MIRRI a cestovného ruchu so športom, je v zákulisí rozbehnutá ešte jedna nejednoznačná záležitosť. Ide o dianie v parlamente, kde sa po veľmi pravdepodobnom odchode Rudolfa Huliaka rozbehne sled udalostí o tom, kto bude jeho náhradníkom. Už sa spomínal kontroverzný bývalý sudca a niekdajší europoslanec Miroslav Radačovský, no zatiaľ to nevyzerá, že by sa do parlamentu chcel dostať silou-mocou. Do hry tak vstupujú ďalšie dve politické figúry.

Na možnosť, že by v parlamente nakoniec vôbec nemusel sedieť Miroslav Radačovský, upozornil v podcaste Dobré ráno denníka SME novinár Michal Katuška.

Huliak totiž po svojom prípadnom a veľmi pravdepodobnom odchode na ministerstvo cestovného ruchu a športu necháva voľné poslanecké kreslo hypoteticky hneď trom potenciálnym náhradníkom. Je ním už skôr spomínaný bývalý europoslanec a sudca Miroslav Radačovský, čo však nakoniec nemusí byť až také isté, ako sa na prvé počutie zdalo.

Nejasný Radačovský o jeho možnej účasti v parlamente

Už skôr sa o Radačovskom hovorilo ako o nepredvídateľnom politikovi, ktorý sa koniec-koncov zviditeľnil aj v europarlamente, kam prepašoval živú holubicu. Tú teatrálne a symbolicky vypustil do pléna, keď hovoril o mieri na Ukrajine. Svoju nepredvídateľnosť ukázal aj v momente, keď sa ho novinári pýtali, či sa do slovenského parlamentu vráti ako náhradník. Ten síce potvrdil, že v takom prípade by naplno podporoval vládnu koalíciu, no s jeho návratom to podľa Katušku z Radačovského tvrdení nevyzerá až tak jednoznačne.

Miroslav Radačovský počas svojho prejavu vypustil holubicu.

Kto sú ďalší dvaja muži?

Práve tento moment otvára potenciálne okno pre ďalších dvoch kandidátov na toto poslanecké miesto. Je známe, že medzi predstaviteľmi Národnej koalície a členmi SNS nepanuje aj na základe konfliktu Danko-Huliak práve optimálna nálada. Ak by sa pretavila do praxe a Huliak by sa po sadnutí do minsiterského kresla "porátal" aj so štátnymi tajomníkmi za SNS, vznikla by zaujímavá situácia.

Jedným z týchto tajomníkov je totiž aj Ján Krišanda, ktorý sa dostal do parlamentu cez kandidátku SNS a momentálne pôsobí ako pravá ruka ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho. Ak by Huliak Krišandu prepustil, jeho miesto by bolo prednostne v parlamente, pretože by bol prvý pripadajúci do úvahy z hľadiska možných náhradníkov.

Ján Krišanda

Je tu však aj tretí scenár. Existuje totiž variant, že by sa Radačovskému z rôznych príčin do parlamentu nechcelo a zároveň by si Huliak Krišandu na rezorte nechal. Tu pripadá do úvahy ďalší hráč. Tým je primátor Holíča a podpredseda národniarov Zdenko Čambal, ktorý by si v takom prípade sadol na stoličku poslance v Národnej rade ako náhradník.

Katuška zo SME svoju teóriu o tom, že by si Radačovský neprebral mandát náhradníka opiera aj o fakt, že Radačovský tak už raz urobil, a síce v roku 2023. Vtedy mohol nastúpiť na jednu z uvoľnených parlamentných pozícií po vymenovaní ministrov za SNS. Rozhodol sa však pre možnosť prvého náhradníka.



Budúcich kandidátov na post náhradníka za Rudolfa Huliaka v parlamente sme zoradili postupne podľa volebného zisku hlasov v parlamentných voľbách v roku 2023:

Miroslav Radačovský bývalý europoslanec a sudca Miroslav Radačovský je bývalý sudca, ktorý pochádza z Ľutinej, čo je obec v okrese Sabinov. Jeho politické aktivity si mnohí začali všímať až po tom, či si sudcovský talár vyzliekol. Ešte v čase, keď ho obliekal, sa však "zviditeľnil" rozsudkom voči bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi v kauze pozemkov vo Veľkom Slávkove. Radačovský ho vtedy verejne posielal do USA či do Izraela. Následne sa politicky angažoval v eurovoľbách, kde kandidoval do europarlamentu za stranu Mariána Kotlebu ĽSNS. Radačovský sa tiež angažuje aj ako advokát a právny zástupca rodiny už zosnulého a bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Radačovský sa veľmi krátko po získaní mandátu europoslanca v roku 2019 s kotlebovcami rozkmotril a naďalej pôsobil individuálne a dokonca založil politickú stranu Slovenský Patriot, kde pôsobí ako predseda. Následne kandidoval za SNS. Radačovský vo voľbách 2023 získal 8 401 preferenčných krúžkov.



Ján Krišanda podpredseda SNS a štátny tajomník na ministerstve cestovného ruchu a športu Krišanda je súčasťou predsedníctva SNS a pochádza z Majeroviec. Je niekdajší športový funkcionár a dlhé roky sa venoval bojovému umeniu džudo. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave so špecializáciou na džudo. Je tak diplomovaným trénerom džuda a k športu má veľmi blízko. Krišanda sa v roku 2015 stal členom Slovenskej národnej strany. Odvtedy za ňu kandidoval v parlamentných, ale aj v európskych voľbách. Danko Krišandu však v roku 2020 stiahol z volebnej kandidátky, pre jeho vzťahy s dnes už odsúdeným kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom. Opätovne sa však na kandidátke ocitol v ďalších voľbách. Krišanda vo voľbách 2023 získal 5 630 preferenčných krúžkov.

Ján Krišanda pôsobí ako štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu.

Zdenko Čambal podpredseda SNS, primátor mesta Holíč Zdenko Čambal pochádza zo Skalice. Svoju komunálnu politickú kariéru rozbehol, keď bol v roku 2006 zvolený za vtedajšiu koalíciu Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS v komunálnych voľbách. Čambal je ženatý, má jedno dieťa a žije v Holíči, kde je v súčasnosti aj primátorom mesta. Počas roku 1981 vyštudoval na SPŠ strojnícku v Bratislave. Následne v rokoch 2002 - 2006 študoval a úspešne ukončil bakalárske štúdium na Prírodovedeckej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Jeho stranícka politika začala v auguste 2019, kedy spolu s bývalým predsedom Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom vstúpil do Slovenskej národnej strany. Čambal vo voľbách 2023 získal 3 873 preferenčných krúžkov.

Zdenko Čambal z SNS.