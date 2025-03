Inšpekcia odhalila klamlivé praktiky v TÝCHTO reťazcoch: Cenovky zavádzali! To nie je všetko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Klamlivé konanie v Plaveckom Mikuláši

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave vykonal kontrolu ešte vlani 17. apríla 2024 v prevádzkarni COOP Jednota v Plaveckom Mikuláši, ktorú prevádzkuje COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo. Inšpektorát počas kontroly zistil porušenie zákazu používania nekalých obchodných praktík formou klamlivého konania, píše sa v rozhodnutí, v ktorom udelil prevádzke pokutu 1000 eur.

K rozhodnutiu dospel na základe toho, že pri výkone kontroly a na základe predloženej cenovej evidencie vedenej v ERP (v podnikovom informačnom systéme) zistili, že pri troch druhoch výrobkov, nachádzajúcich sa v priamej ponuke pre spotrebiteľa, nesedeli cenovky pri tovare so skutočnou cenou. Pri Káve Jacobs Original 3 IN 1, 10 x 15,2 g bola uvedná cenovka 1,99 €, no naúčtovaná cena pri pokladni bola až 2,25 €. Rovnaký prípad nastal aj pri Tyčinke Rumba horká 32 g Figaro (cenovka 0,59 €, predajná cena 0,69 €) a pri dezerte Milka Happy Birthday 110 g (cenovka 2,25 €, skutočná cena 3,19 €).

Koncom októbra 2024 sa k správnemu konaniu vyjadrila námestníčka odboru prevádzky a riadenia, podľa ktorej akurát v čase, keď inšpektori prišli do prevádzky, personál realizoval výmenu cenoviek. Personál podľa jej slov nemal úmysel zavádzať zákazníka, no nestihol zabezpečiť včasnú aktualizáciu cenoviek. Inšpektorát však aj napriek tomu dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný.

Nekalé praktiky v Bratislave, nevydali ani doklad o kúpe

V druhom prípade zistili až dve pochybenia, ktoré inšpektri odhalili pri kontrole 18. apríla 2024 v prevádzkarni KRAJ na Drieňovej ulici v Bratislave. Účastníkom konania bolo TERNO real estate s.r.o. v Petržalke, ktoré musí zaplatiť pokutu vo výške 950 eur.

Po prvé išlo o porušenie zákazu používania nekalých obchodných praktík formou klamlivého konania. "Pri výkone kontroly bolo zistené, že jeden druh výrobku – CELITA Proteínový sójový suk s vanilkovou príchužou 45 g , zakúpený do kontrolného nákupu, bol na prislúchajúcej cenovke označený predajnou cenou 0,65 €/ks, pričom skutočná cena výrobku podľa predloženej cenovej evidencie bola vo výške 0,69 €," približuje SOI s tým, že uvedená na cenovke výrobku vzbudzovala dojem, že cena je nižšia ako skutočná cena. Predávajúci tým porušil zákaz použitia nekalých obchodných praktík.

Okrem toho SOI konala aj pre porušenie povinnosti predávajúcim vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov. "Pri výkone kontroly bolo zistené, že na vykonaný kontrolný nákup zo strany inšpektorov SOI nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov, nakoľko tento bol zo strany pracovníčky p. I. po vytlačení dokladu o kúpe z ERP pokrčený a zahodený do koša," opisuje SOI s tým, že po preukázaní sa služobnými preukazmi bola inšpektorom SOI dodatočne vydaná kópia účtu.

Z rozhodnutia ďalej vyplýva, že vedenie spoločnosti v spolupráci s vedením kontrolovanej prevádzky sa podľa SOI následne zaoberalo zistenými skutočnosťami a prijalo nápravné opatrenia na ich odstránenie. Spoločnosť v správnom konaní priznala, že nesúlad ceny uvedenej na cenovke a vedenej v ERP vznikol v dôsledku zlyhania ľudského faktora. Dodala, že všetci zamestnanci prevádzky boli tiež opakovane preškolení o povinnosti výdaja dokladu o kúpe každému zákazníkovi. Inšpektorát však aj v tomto prípade dospel k záveru, že "protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný".