Z trhu sťahujú nebezpečnú hračku na FOTO! Limity prekročila viac ako dvojnásobne

Ako približuje inšpekcia, ide o Slizovú hračku "Medvídek Putty", s EANOM 8590756188968, Ref. No: 18896, pôvodom z Číny. Dovozcom je MaDe, spol. s.r.o. Knínická 2104/11, 664 34, Kuřim, ČR, www.madehracky.cz. Výrobca je uvedený Shenzen Develop Co., Ltd. Danxi Road, Zhejiang, China.

Slizová hračka v tvare medvedíka bola predaná bez obalu. Súčasťou balenia bol sliz a zvlášť umiestnené polystyrénové guličky. Na výrobku boli umiestnené tri etikety, na ktorých bolo okrem iného uvedené: CRYSTAL MUD, High value/not sticky, Odporúčaný vek 3+, stanovené označenie CE, ďalej krajina pôvodu, informácie o dovozcovi a výrobcovi, upozornenie v českom jazyku.

"Vyššie menovaná hračka nevyhovuje požiadavkám nariadenia vlády č. 86/2011 Zb., ktoré sú stanovené v prílohe č. 2 – Osobitné bezpečnostné požiadavky, v časti III Chemické vlastnosti v bode 12. Pre hračku bola prekročená limitná povolená migračná hodnota bóru, ktorá v tekutom alebo viskóznom materiáli hračky je 300 mg/kg. Nameraná hodnota je 700 mg/kg," priblížila ČOI.

Z dôvodu zamedzenia ďalšieho výskytu totožných výrobkov na trhu ČOI u distribútora uložila ochranné opatrenia, ktorým je stiahnutie vyššie menovaného výrobku z trhu. Výrobok bol nahlásený kontaktnému bodu na Ministerstvo priemyslu a obchodu a informácie o ňom boli zverejnené v systéme SAFETY GATE.