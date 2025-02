Pozor na podvod! Niektoré lieky na chudnutie propagované na internete môžu byť nebezpečné

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Doplnky a lieky na chudnutie, ktoré sú často propagované na internete, môžu byť nebezpečné. Medzi ich vedľajšie účinky patrí zvýšenie krvného tlaku, nespavosť či tráviace ťažkosti. Upozorňuje na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v brožúre o rizikách spojených s neuváženým užívaním liekov a nebezpečnými online trendmi.

"Môže sa stať, že podvodníci na internete predávajú látky, ktoré vôbec nefungujú a zarábajú na klamstve. Lieky na chudnutie sú určené pre pacientov, ktorým ich predpíše lekár," upozornil ŠÚKL. Dodal, že ak ich užíva zdravý človek, ktorý nemá dané ochorenie (napríklad cukrovku alebo obezitu), môže mať zlé následky.

archívne video

Cibulková už schudla 15 kíl a je z nej iná žena: TOTO som zmenila a nadváha zmizla! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)

Medzi následky takéhoto užívania odborníci zaradili nervozitu, rozmazané videnie, nepokoj, problémy so sústredením či bolesti hlavy. ŠÚKL zároveň apeluje na mladých ľudí, aby sa pred užitím liekov vždy poradili s rodičmi, lekárom alebo lekárnikom. ŠÚKL tiež radí dávať si pozor na ponuky liekov so "zázračnými účinkami" či podozrivo lacné lieky. "Nenechaj sa ovplyvniť, mysli na to, že influenceri na reklamách na rôzne výživové doplnky zarábajú," prízvukujú odborníci. Spresňujú, že lieky, ktoré sú na predpis, môže predpísať iba lekár a cez internet sa nemôžu predávať.

Ústav dodal, že lieky na predpis vydáva farmaceut v kamennej lekárni, nemocnica alebo poliklinika, alebo schválená internetová lekáreň. "Všetky lekárne kontroluje ŠÚKL, schválené internetové lekárne musia mať na svojej stránke toto logo," doplnil.