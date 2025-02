Monika Beňová a Andrej Kusalík na slávnostnom uvedení aplikácie Dominiky Cibulkovej (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrej Kusalík sa už roky pohybuje v módnom svete a oblieka množstvo celebrít. Je dvorným stylistom Eriky Judínyovej, ktorú oblieka do Smotánky, ale aj módny guru a zároveň blízky kamarát Dominiky Cibulkovej, s ktorou spolupracuje tiež už celé desaťročie. „To bolo v roku 2015, keď sme fotili jednu titulku,“ loví v pamäti, kedy sa vlastne zoznámili. Zhodou náhod vtedy operovali Dominike achilovku, takže počas tenisovej kariéry bola kvôli rekonvalescencii pol roka na Slovensku a mali teda čas sa intenzívne zoznámiť. „Bola to hra osudu…“ myslí si módny stylista, ktorý sa hrdí dlhodobými kamarátstvami. „O každý vzťah sa treba starať... u nás je to nejaká vzájomná úcta, určitá chémia, a vlastne som krstný otec obidvoch ich detí, tak je to až také rodinné…“

Dokonca až tak rodinné, že Andrej v rovnakom čase ako Dominika tiež zhodil dosť veľa kíl. „Vždy som mal výraznú nadváhu a u mňa je to moment toho, že vek pribúda a človek sa cíti zle,“ vysvetľuje pohnútky. „Minulý rok po tom, ako sme dorobili Darin koncert v Prahe v O2 aréne, to bola moja rozlúčková párty a od druhého dňa som si povedal – ideš do seba,“ hovorí o procese, ktorým začalo jeho chudnutie. Akurát svoje víťazstvo neoslávil tak pompézne ako Dominika, keď uvádzala do života svoju aplikáciu, nápomocnú pri chudnutí.



hovorí o svojej kamarátke. Andrej taký dríč síce nie je, ale na chudnutie mal pádny dôvod.hovorí o motivácii módny stylista, ktorý za rok schudol neuveriteľných 38 kíl. A to už je čo povedať...

Známy slovenský stylista je na nepoznanie: Takto som schudol 38 KÍL! (Zdroj: NaJa/TH)