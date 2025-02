Sofia denne jedla fast food, vypadali jej skoro všetky vlasy: Dnes by ste ju nepoznali! Pozrite na tú premenu

(Zdroj: Instagram/sophclarefit)

Sophia Moulsonová, ktorá sa kedysi prejedala nezdravým jedlom až do takej miery, že jej vypadávali vlasy, dnes zdieľa svoju transformačnú cestu na TikToku. Moulsonová, dnes úspešná fitness trénerka, nebola vždy tou vypracovanou odborníčkou na cvičenie, akou je dnes. V mladosti sa stravovala prevažne rýchlym občerstvením, pričom jej ranným nápojom bola Cola. Tento nezdravý životný štýl však začal mať vážny dopad na jej telo. „Vlasy mi vypadávali v chuchvalcoch počas sprchovania a redli kvôli stresu a nevhodnej strave," spomína Moulsonová, píše denník Daily Mail.

Cítila sa uväznená v cykle pochybností a neistoty, čo ju priviedlo k rozhodnutiu urobiť zásadnú zmenu vo svojom živote. Začala pravidelne navštevovať posilňovňu a zakrátko videla prvé výsledky. Tento krok nielenže transformoval jej postavu, ale aj jej kariéru. „Nemala som žiadne sebavedomie a vyhýbala som sa spoločenským situáciám," priznala. „Po rokoch nezdravých návykov, ako bolo každodenné objednávanie fast foodu, som si uvedomila, že musím niečo zmeniť, inak to neskôr v živote budem ľutovať.“ Začala chodiť do posilňovne trikrát týždenne, a aj keď to spočiatku nebolo jednoduché, rozhodla sa pokračovať.

Po niekoľkých mesiacoch sa jej vlasy začali zahusťovať a vypadávanie sa zastavilo. Okrem fyzických zmien si začala všímať aj zmeny v myslení – fitness jej prinieslo disciplínu a sebalásku. Sophia sa začala viac zaujímať o stravu, makroživiny a kalórie. Zistila, že množstvo potravín, ktoré konzumovala, obsahuje rastlinné oleje, ktoré negatívne ovplyvňovali jej pokožku. Po dvoch mesiacoch, keď vylúčila tieto oleje zo svojej stravy, začala vidieť výrazné zlepšenie a postupne schudla. Po troch mesiacoch pravidelného cvičenia, kombinovaného s kardio a posilňovaním, začala vidieť prvé výsledky. Dnes je jej život iný – je sebavedomejšia, zdravšia a silnejšia. Po viac ako roku a pol sa jej podarilo schudnúť 17 kilogramov.

Sophia sa rozhodla zmeniť kariéru a pomáhať iným dosiahnuť rovnaký úspech. „Rástla som do sebavedomejšej, šťastnejšej verzie samej seba a teraz využívam svoje skúsenosti na pomoc druhým," povedala. „Som vášnivá online koučka, ktorá pomáha ľuďom prejsť ich vlastnými transformáciami." Dnes, keď sa pozerá na svoju cestu, Sophia neľutuje nič. „Cítim sa oveľa šťastnejšia, zdravšia a sebavedomejšia. Mať silu a schopnosť robiť veci, ktoré som predtým nezvládala, je úžasné. Každý krok tejto cesty ma posilnil a som vďačná svojej minulosti za to, čo mi dala."