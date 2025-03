TRAGICKÁ smrť mladého TikTokera: Efecan (†24) podľahol TOMUTO trendu, bez pomoci sa už nedokázal ani pohybovať

TikToker Efecan Kultur natáčal tzv. "Mukbang". Zomrel na obezitu vo veku 24 rokov. (Zdroj: Instagram/efecankultur6, TikTokefenintuzlugu)

ISTANBUL – Súčasná doba je pre mladistvých obzvlášť nebezpečná. Na každom rohu vidieť nejakú reklamu. Pri používaní sociálnych sietí je to ešte nebezpečnejšie. Po celom svete začína fungovať čoraz viac influencerov, pričom jedna kategória patrí medzi najsledovanejšie. V konečnom dôsledku môže byť ale tak nebezpečná, že pri nej môžete prísť o život. Postihlo to ja mladého Turka.

Turecký TikToker Efecan Kultur (24) mal celý život pred sebou. Nesprávne rozhodnutia mu ale drastickým spôsobom skrátili život. Mladý Turek začal robiť videá na tému "Mukbang". Toto slovo, ktoré pochádza z Južnej Kórey, prezentuje ľudí, ktorí sa pred kamerami snažia zjesť čo najviac jedla. Nie vždy to ale prinesie vytúžený efekt.

Krutá daň za popularitu

Ako píše denník Türkiye Today, Efecan sa stal na sociálnych sieťach doslova hviezdou. Na TikToku a Instagrame získal dokopy vyše 170-tisíc sledovateľov. Jeho vzhľad ale jasne vypovedal o tom, že videá na spôsob "Mukbangu" sa na ňom kruto podpísali.

Trend týchto videí predstavuje značné zdravotné riziko najmä pre mladšie ročníky. Pre mnohých tínedžerov je práve toto vysnívaná cesta, ako sa stať slávnym a obľúbeným. Prejedanie sa ale patrí, aj vďaka popularite "Mukbangu", medzi najzávažnejšie problémy mladej generácie.

Telo už nevydržalo

Efecan Kultur je typickým príkladom toho, ako môže všetko náhle skončiť. Zomrel vo veku 24 rokov, pričom v poslednom období života mal vážne zdravotné problémy a pre svoju nadváhu sa už nedokázal bez pomoci ani pohybovať. Dokonca mal aj osobného fyzioterapeuta, ale jeho stav bol nezvrátiteľný. Jeho smrť oznámila na Instagrame známa ifluencerka Yasin Oyanik.

Prebiehajúca diskusia o regulácii sociálnych sietí Instagram, YouTube či TikTok, najmä o vekových obmedzeniach, poukazuje na potrebu väčšej informovanosti o nebezpečenstvách, ktoré so sebou prinášajú. Samotné Turecko pracuje v súčasnej dobe na zavedení nových zákonov, ktoré by mali obmedziť používanie sociálnych sietí mladistvým do 16 rokov.