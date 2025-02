Pre situáciu v koalícii zasadalo predsedníctvo SNS! Danko prijal nového člena, takto čítajú krízu

Poslanec Roman Michalko sa stane novým členom SNS. (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predsedníctvo koaličnej SNS vyjadrilo podporu krokom svojho lídra Andreja Danka vrátane rokovaní s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom. Vyjadrilo i podporu zotrvania v koalícii so stranami Smer-SD a Hlas-SD. Urobilo tak na svojom zasadnutí. SNS zároveň prijala nových členov. Vstúpil do nej aj poslanec parlamentu Roman Michelko, ktorý pôsobí v klube SNS, no nebol členom strany. SNS to uviedla v stanovisku, ktoré poskytla jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.