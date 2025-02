Obrovský ZVRAT vo vládnej kríze: Osud MIRRI nemusí byť v rukách migaľovcov, Michelko poskytol pohľad do kuchyne

Migaľovci môžu vyjsť z koaličnej krízy naprázdno a ako porazení. (Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ, TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Čerstvý člen Slovenskej národnej strany (SNS) a poslanec Roman Michelko sa v najnovšom vyjadrení rozhodol pootvoriť dvere do diania v koaličnej kuchyni. Tá len v stredu 19. februára dospela k dohode o tom, že národniari a Hlas-SD za účelom stabilizácie väčšiny v parlamente stratia každý po jednom ministerstve. V prípade SNS ide o rezort cestovného ruchu a športu, no o to dôležitejší je teraz rezort MIRRI, ktorý vedie Richard Raši z Hlasu-SD. Vývoj sporu v koalícii predpokladal ten dôsledok, že kým športové ministerstvo pripadne tzv. huliakovcom, MIRRI by mohli dostať nespokojní migaľovci. Všetko je však inak!

Strata ministerstiev je smutná vec, priznal

Na tému vývoja koaličnej krízy v relácii Z prvej ruky vo verejnoprávnej STVR prehovoril práve zákonodarca Michelko. "Áno, bohužiaľ, to je smutná vec. To sa stáva v každom klube. Ani stranícka knižka, keďže máme imperatívny mandát, nezaručuje, že budete fungovať vo vnútri klubu a budete koordinovaný. Keď sa do značnej miery zmenia pomery, tak je dobre to zafixovať aj do nejakých pravidiel," popísal dodatok ku koaličnej zmluve, ktorý teraz predpokladá pre Smer-SSD až 9 ministerstiev, 6 pre Hlas-SD a 2 pre SNS.

Čo s migaľovcami?

Sám Michelko priznal, že rezort cestovného ruchu a športu s veľkou pravdepodobnosťou prevezme práve reprezentant Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom. Išlo práve o jedno z ministerstiev, ktoré si krátko po zvolení v septembri 2023 vydupal Andrej Danko ako šéf SNS. Michelko tiež priznal, že Huliakov záujem o novú funkciu už potvrdil aj Pavel Ľupták z Národnej koalície. Ministrom bude teda zrejme veľmi pravdepodobne samotný Rudolf Huliak, a to predpokladalo ďalší vývoj na druhom fronte, kde stoja nespokojní migaľovci s Jánom Ferenčákom.

"Spočiatku boli také reči, že neoslabia svoju pozíciu (huliakovci, pozn. red.) a dajú tam nominanta, ale zdá sa, že pán Huliak po 4 mesiacoch boja povedal, že to nedá nikomu a bude mať 3 poslancov v parlamente, takže je vysoko pravdepodobné, že to bude on," povedal Michelko.

Skupinka nespokojnej trojice môže z krízy vyjsť naprázdno

Práve tu sa predpokladalo aj politológmi to, že zvyšné MIRRI by si prevzal práve jeden z trojice Radomír Šalitroš, Samuel Migaľ či Ján Ferenčák. Všetko je však podľa Michelka inak a rezort bude mať pod svojou kontrolou Smer. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by podľa Michelka mal obsadiť nominant Smeru, nie samotní migaľovci.

"To je ešte nedorokované. Poviem niečo, čo ma aj ako politológa prekvapilo. Chápem, že pán prezident chcel 76 poslancov. Dohoda s migaľovcami ešte nie je. S huliakovcami je. S ťažkým srdcom sme koaličnému partnerovi (Smeru, pozn. red.) odovzdali rezort a on si vybral nominanta. Je tu ale trojica nedohodnutých poslancov. Ja by som to riešil tak, že by sa im dal tento rezort. Ale pokiaľ mám dobré informácie, tak oni to chcú obsadiť priamo nominantom Smeru," povedal Michelko o aktuálnom vývoju.