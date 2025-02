Nekompromisný Chmelár predpovedá vláde klinickú smrť: Predčasným voľbám sa už nedá vyhnúť, koalícia naťahuje čas

Chmelár predpovedá predčasné voľby, vláda vraj už len získava čas. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, reprofoto TA3)

BRATISLAVA - Vládna koalícia podľa neho už len hrabe z posledného a ani kroky Andreja Danka a ústretovosť Hlasu-SD nespôsobí veľký zvrat. Predčasné voľby sú už len otázkou času. Myslí si to bývalý poradca premiéra Roberta Fica Eduard Chmelár. Ten sa aj ako politológ na celú situáciu pozerá so značnou dávkou skepsy a predčasné rozdávanie kariet občanmi sa už nedá dlho odďaľovať a takéto krehké vládnutie je vraj mimoriadne nespoľahlivé a rozhodne nie je na dlhú dobu.

Bývalý poradca premiéra Roberta Fica Eduard Chmelár vystúpil vo vysielaní televízie TA3. Bývalej pravej ruke premiéra Fica sa okrem iného nepozdáva spôsob, akým prebiehali pondelkové rokovania koaličnej rady. Jedno z nich bolo doobeda a ďalšie o 17:00 hodine podvečer.

Dôvody na pochybnosti o dohode

"Druhé kolo rokovaní možno interpretovať tak, že ešte nedospeli k dohode. Zdá sa, že je to oveľa komplikovanejšie, ako som očakával. Andrej Danko ponúkol zdanlivo veľkoryso všetky ministerstvá, problém je v tom, že v tejto chvíli nevie garantovať nič. Navyše, on je zo všetkých koaličných partnerov najviac nevyspytateľný," povedal v relácii Chmelár.

Kompromis sa nájde, voľby však dlho nepočkajú

Bývalý politický komentátor si však napriek tomu myslí, že Ficovi sa dočasný kompromis podarí dočasne dosiahnuť. O takomto dlhodobom vládnutí má však vážne pochybnosti. "Som takmer presvedčený, že otázkou nie je, či budú predčasné voľby, ale kedy budú . Toto je len získavanie času pre nevyhnutné riešenie. V takejto krehkej konštelácii veľmi pochybujem, že sa dá dlhodobo vládnuť," vyhlásil Chmelár.

Šutaj Eštok sa naučil taktne mlčať

Ten vychádza aj zo snahy Hlasu a SNS svojsky vyriešiť tento konflikt po vlastnej osi, čo sa im napokon nepodarilo. Kým Matúš Šutaj Eštok z Hlasu núkal Smeru jeden z ďalších svojich rezortov, Andrej Danko ako predseda SNS posielal premiérovi otvorený list. Na rozdiel od Danka však Chmelár vidí posun v prípade šéfa Hlasu-SD. "To dokáže vyriešiť len Robert Fico. Najkonštruktívnejšie sa však v tejto situácii správa Matúš Šutaj Eštok. Priučil sa od Fica asertívnemu spôsobu vyjednávania, robí to za zatvorenými dverami, racionálne a mlčí o veciach," dodal Chmelár.

Nestabilita po prípadnom návrate Tarabu a kuffovcov

Ak by však malo dôjsť na zásadné obmeny vo vedení rezortov, Chmelár varuje pred rizikom návratu niektorých členov vlády späť do parlamentu. Narážal tým na možný návrat Tomáša Tarabu a bratov Kuffovcov do pléna. "Nemyslím si, že samotným problémom by bol Tomáš Taraba, ale Kuffovci určite. Tu stabilita určite nehrozí," zdvihol varovný prst Chmelár.

Životný zápas Andreja Danka

Exporadca premiéra tiež pozerá aj na čoraz chátrajúcejšiu kondíciu SNS vo vládnej koalícii. Podľa Chmelára bude táto strana hrať už len existenčný zápas. "Pre Andreja Danka je táto situácia priam životnou otázkou. Ak by stratil ministerské posty, SNS by stratila aj posledné zvyšky politického vplyvu," hovorí Chmelár. Práve Dankovi totiž hrozí, že príde aj o jediné ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré si vydupal. Viacerí komentátori totiž posty Tomáša Tarabu a Martiny Šimkovičovej už nepovažujú formálne za posty prináležiace SNS, a to aj pre to, že nejde o členov strany a na kandidátke v roku 2023 prišli do parlamentu len ako účastníci kandidátnej listiny národniarov.

Predčasné voľby ako Čierny Peter

Za takticky vhodný hodnotí krok strany Hlas-SD, ktorej predseda opakovane vyhlásil, že ani jeden z poslancov strany nikdy hlasovaním nepodporí predčasné voľby. Podľa Chmelára to však automaticky neznamená, že k ním nemusí dôjsť. "Premiér Fico teraz vie, že ak by teraz tá situácia nastala, mal by Čierneho Petra v ruke," povedal Chmelár. Tento "Čierny Peter" je teraz vlastne zhmotnený v predčasných voľbách. "Tí, ktorí vyvolajú predčasné voľby, ich obyčajne aj prehrávajú. Hlas urobil veľmi múdro, že sa od tejto hry dištancoval," uzavrel Chmelár.