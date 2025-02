Unikli PRVÉ INFO z rokovania koalície: Petraník krúti hlavou... Minister športu s MORBÍDNOU OBEZITOU?!

(Zdroj: Vlado Anjel/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Rokovania pre rozuzlenie koaličnej krízy stále pokračujú, no na verejnosť sa dostávajú prvé informácie o tom, kto by mohol obsadiť niektoré ministerské stoličky. Hovorí sa o tom, že novým ministrom športu a cestovného ruchu by mohol byť Rudolf Huliak (49). To okamžite skritizoval bývalý superstarista Jakub Petraník (36). Minister športu s morbídnou obezitou?!