Minister Takáč o koaličnej kríze: Cieľom premiéra je zabezpečiť 79 poslancov! Kritika Remišovej o eurofondoch

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Cieľom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a všetkých koaličných partnerov je zabezpečiť 79 poslancov podporujúcich koalíciu v parlamente. Po rokovaní vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Nechcel však špekulovať o lehote, v ktorej sa zrodí finálna dohoda a oznámi riešenie. "Veľmi intenzívne sa o tom rokuje," uistil.

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) nepozná priebeh rokovaní o zmenách vo vláde. Vie, že sa rokuje o viacerých požiadavkách. "Neviem to ovplyvniť," uviedol k dynamike rokovaní a hľadania riešenia. Výsledok rokovaní sa však verejnosť podľa neho určite nedozvie pred štvrtkovou (20. 2.) cestou predsedu vlády do USA. "Nie, určite nie," potvrdil.

VIDEO

Richard Takáč a Ladislav Kamenický sa vyjadrujú k čerpaniu eurofondov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nemá vedomosť o tom, že by v rámci rekonštrukcie vlády bol v hre aj rezort školstva. Hlas si podľa neho uvedomuje, že dvoch poslancov zo strany vylúčili a jeden poslanec odišiel. "Pomery sa zmenili a sme pripravení zmenu týchto pomerov reflektovať v zmene v zastúpení vo vláde," poznamenal Drucker. Považuje za zbytočné špekulovať o výmene postov. Ak by bola konečná dohoda v koalícii, verejnosť by o nej už vedela, dodal.

Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii

Na situáciu v koalícii reagoval aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Veci sa podľa neho vyvíjajú dobre a v určitom momente sa návrhy, ktoré sú na stole, pretavia vo výsledok. Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii. Premiér Robert Fico dal partnerom z Hlasu-SD a SNS do pondelka (17. 2.) ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete. Prezident zatiaľ podľa vlastných slov definitívny návrh rekonštrukcie vlády nedostal.

Poslankyňa Remišová nehovorí pri eurofondoch pravdu

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) nehovorí o situácii s čerpaním eurofondov pravdu. V stredu po rokovaní vládneho kabinetu to v reakcii na Remišovej kritiku uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). "Pani Remišová pletie jabĺčka s hruškami. Neviem, či sa jej nejaké číslo v noci prisnilo, lebo to, čo hovorila na tlačovej konferencii, vôbec nie je pravda," spresnil agrominister k čerpaniu peňazí z Programu rozvoja vidieka (PRV).

VIDEO

Tlačový brífing Hnutia Slovensko na tému Vláda tají pred občanmi svoje zlyhania s európskymi peniazmi (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za rok 2021 sa podľa jeho slov vyčerpalo 48,6 milióna eur, za rok 2022 suma 39,9 milióna eur, za rok 2023 suma 65 miliónov eur. "Za tri roky u mojich predchodcov čerpanie v Programe rozvoja vidieka dosiahlo 153,5 milióna eur. Pod naším vedením v roku 2024 vyplatila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyše 209 miliónov eur. PPA za rok, teda vlani vyplatila viac o 56 miliónov eur ako naši predchodcovia za tri roky," priblížil Takáč. "K dnešnému dňu môžem s istotou povedať, že z roku 2024 z pohľadu Programu rozvoja vidieka máme decommitment (zrušenie časti finančného záväzku, prepadnutie, pozn. redakcie) vo výške 33 miliónov eur. Keď to porovnám s číslami takmer 300 miliónov eur, o ktorých rozprávala pani Remišová na tlačovej konferencii, je to úplné klamstvo a blud. V novom programovacom období, v spoločnej stratégii chceme v apríli, v máji začať vypisovať už výzvy v novom programovacom období," povedal.

Hrozí vrátenie časti financií do Bruselu?

"Z pohľadu programu rybného hospodárstva, tam sme už v novom programovacom období. Staré už máme uzavreté. Alokácia na tento program je vyše 21 miliónov eur a musím povedať, že koncom roka sme už aj vypísali jednu výzvu za asi 6,5 milióna eur. Postupne ideme aj v tomto roku vypisovať ďalšie výzvy tak, aby sa nám podarilo konečne vyčerpať z programu Rybné hospodárstvo celú sumu," uzavrel agrominister.

Vláda nechce ukázať občanom informácie o aktuálnom stave čerpania financií z fondov EÚ, a preto všetky body, ktoré sa toho týkajú, na stredajšom rokovaní označila za ústnu informáciu. Na tlačovej konferencii na to upozornila poslankyňa Veronika Remišová. Dodala, že v čerpaní financií z plánu obnovy či PRV sú vážne problémy a hrozí vrátenie časti financií do Bruselu. Poslankyňa priblížila, že už v októbri minulého roka upozornila na hroziace prepadnutie 267 miliónov eur z PRV, ktoré bolo treba do konca roka vyčerpať. "Momentálne je zjavné, že ku koncu roka 2024 mu peniaze z Programu rozvoja vidieka prepadli, len sa bojí postaviť pred občanov, bojí sa postaviť pred novinárov a bojí sa postaviť pred farmárov a potravinárov a povedať, koľko peňazí ku koncu roka 2024 prepadlo," dodala Remišová.