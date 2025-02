MIMORIADNE Danko obvinil Fica z porušenia koaličnej dohody!

Danko obvinil Fica z porušenia koaličnej dohody. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Do pondelka (17. 2.) majú koaličné strany Hlas-SD a SNS priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v ten deň navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde. Podľa Fica sa koalícia musí okamžite vrátiť k plneniu vládneho programu. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti. Predseda SNS na tieto tvrdenia rázne zareagoval.

archívne video

Premiér sa chce dohodnúť na tézach zahraničnej politiky v parlamente (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Aktualizácia 19:55 - Danko obvinil Fica z porušenia koaličnej dohody

Spôsob, akým sa premiér Robert Fico rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody. Tvrdí to šéf SNS Andrej Danko v otvorenom liste premiérovi, ktorý má TASR k dispozícii. Danko vyzval premiéra, aby nevytváral tlak a nedehonestoval strany SNS a Hlas-SD. Odkazuje mu, že ministrov nemôže meniť bez súhlasu materských strán. Za situáciu podľa Danka nenesú zodpovednosť strany SNS a Hlas-SD.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pripomenul, že Ústava SR neumožňuje tzv. imperatívny mandát. "Tak ako aj vám v roku 2020 odišli poslanci, stalo sa to tejto vláde, i SNS a strane Hlas-SD. Stalo sa to aj KDH a hnutiu Slovensko, to však neznamená, že by sme to mali využívať na vzájomné útoky a alibizmus," myslí si predseda SNS. Základom fungovania v parlamente je podľa neho spolupráca strán a vzájomný rešpekt a tolerancia pri napĺňaní programu.

"To si naozaj želáte byť premiérom vlády zloženej z politických strán a vydieračov? Musíte vedieť, že to nemôže fungovať," odkázal Danko. Skonštatoval, že Ficovi chýba empatia ku koaličným partnerom. "Ak padnú strany SNS a Hlas-SD, padnete aj vy, a o to ide našim nepriateľom," dodal s tým, že Fico nemá hádzať zodpovednosť na koaličných partnerov, inak opäť ostane sám. "My potrebujeme vás a vy potrebujete nás, ale akonáhle sa rozhodnete rokovať individuálne s ľuďmi, ktorí zradili, je to vaše rozhodnutie, ktoré nebude mať dlhú trvácnosť ," myslí si šéf SNS.

Pomohli sme vám už v minulosti, odkázal Danko

Danko tiež v liste pripomína Ficovi, že ho podržal aj v uplynulých rokoch, či už v koalícii alebo v opozícii. "Trikrát vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili. Aj pri tvorbe tejto vlády sme ako SNS ustúpili z požiadaviek a je logické, že sme nedokázali mocensky uspokojiť všetkých našich poslancov. Všetko ste si rozhodli za naším chrbtom so stranou Hlas-SD a tu je výsledok," poznamenal. Podľa šéfa SNS je "veľká škoda", že premiér svoju emóciu, boj a silu nesústreďuje na to, čo spoločne sľúbili voličom.

Tri správy, o ktorých hovorí premiér

"Predstavitelia vládnej koalície dnes priamo aj nepriamo intenzívne rokovali o definitívnom vyriešení krízy v stranách Hlas-SD a SNS, ktoré v súčasnosti nevedia stabilne garantovať funkčnú vládnu väčšinu vzhľadom na odchody poslancov z ich parlamentných klubov," informoval v utorok premiér. O priestor na rokovanie požiadali Fica strany Hlas-SD a SNS. Do pondelka chcú tieto strany predložiť návrhy riešenia na obnovenie stálej vládnej väčšiny.

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri v posledných dňoch pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade (NR) SR.