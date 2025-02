Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby modernizuje technológie a zlepšuje procesy

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

"Mojím cieľom je, aby sme sa na operačnom stredisku všetci spoločne sústredili na to najdôležitejšie - rýchlu, efektívnu a kvalitnú zdravotnú pomoc občanom," uviedol Al-Khaldi s tým, že aj v ďalšom období chce pokračovať v skvalitňovaní technológií, ako aj zlepšovaní procesov a zručností tak, aby OS ZZS rýchlo a presne reagovalo na každú situáciu. Al-Khaldi v tejto súvislosti doplnil, že pre operátorov zabezpečil špeciálne korekčné prostriedky na prácu so zobrazovacími jednotkami. "Zrealizovali sme aj obmenu náhlavných súprav operátorov za bezdrôtové. Do školiaceho strediska zase nové výučbové pomôcky, figuríny a simulátory," ozrejmil riaditeľ.

archívne video

Pri systémovej reakcii na bodnutie hmyzom treba volať záchranku (Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák)

Capáková ďalej informovala, že centrálny register automatických externých defibrilátorov (AED) prekročil v januári hranicu 4000 registrovaných prístrojov. "Vďaka sieti, ktorú operačné stredisko vytvorilo, majú operátori tiesňovej linky 155 prehľad o tom, kde sa nachádza najbližší a výrazne sa tak zvyšuje šanca na záchranu pacienta, ktorý ho potrebuje," dodala hovorkyňa. Al-Khaldi objasnil, že v priestoroch OS ZZS čoskoro otvoria aj školiacu miestnosť so zameraním na AED, kde bude komplexné vybavenie pre túto oblasť. Hovorkyňa spresnila, že aktuálne sa už pracuje aj na vytvorení siete tzv. prvého kontaktu. "Pôjde o dobrovoľníkov, ktorí budú v systéme evidovaní ako prvý kontakt v prípade, že bude treba AED doručiť na miesto k pacientovi, kým príde záchranná zdravotná služba," vysvetlila.

Skvalitnenie podmienok pre psychológov

Capáková priblížila, že na skvalitnenie podmienok pre psychológov OS ZZS pomohlo obstaranie nového psychodiagnostického softvéru. Dodala, že v rámci softvérového vybavenia pracuje vedenie OS ZZS aj na ďalšom zlepšení eZZS. "V ďalšej fáze by malo byť výsledkom prepojenie s nemocničnými informačnými systémami, vďaka čomu bude v budúcnosti možné elektronické odovzdávanie údajov pacienta," ozrejmila. Vyzdvihla aj prípravu nových priestorov krajského OS ZZS v Bratislave, ktoré bude sídliť v priestoroch na Tomášikovej ulici. Ako ďalej uviedla Capáková, jednou z priorít vedenia OS ZZS je aj príprava tvorby siete staníc ZZS. "Rovnako veľký dôraz dáva na prevod vlastníckych práv dispečerského informačného systému priamo na OS ZZS," konštatovala.