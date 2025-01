Chlapec (12) sa vážne zranil v škole, učiteľky mu vraj nepomohli! Skončil v nemocnici, prípad rieši polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, Getty Images)

TURŇA NAD BODVOU - Na základnej škole v Turni nad Bodvou malo dôjsť k vážnemu incidentu. 12-ročný žiak utrpel podľa jeho matky úraz s vnútorným krvácaním, no učitelia mu údajne neposkytli pomoc. Matka tvrdí, že išlo o diskrimináciu rómskeho dieťaťa. Prípad preveruje polícia a venuje sa mu aj starosta obce.

"12-ročný syn sa cez prestávku na chodbe potkol a spadol na lavičku. Plakal, že má bolesti v bruchu, no ani jedna učiteľka mu nepomohla, ani sa ho nespýtala, či je v poriadku a či nepotrebuje pomoc," opísala na sociálnej sieti jeho matka Marika udalosti z 10. januára s tým, že chlapcovi pomohli spolužiaci a kamaráti, ktorí s ním šli na toaletu, lebo potreboval zvracať. "Plakal, že má bolesti a že sa mu ťažko dýcha. Hovoril ´zavolajte mame´. Učiteľka na to ´za to, že si drzý, nezavolám´. Syn nevládal sedieť, postavil sa a vyšiel von na chodbu, kde si ľahol na lavičku," uvádza matka, ktorá sa o zranení podľa vlastných slov dozvedela až od upratovačky.

Matka zobrala syna na pohotovosť, lebo mal veľké bolesti. "Tam zistili, že chlapec má vnútorné krvácanie a okamžite ho hospitalizovali, lebo chlapcovi už išlo o život," uvádza Marika, podľa ktorej bolo dôvodom nezavolania záchranky zo strany pedagógov to, že ide o rómske dieťa. "Keď sú deti zlé, vedia zavolať políciu a keď má dieťa úraz, tak záchranárov zavolať nevedia," poukázala na dvojaký meter.

Prípad rieši aj polícia

O prípad sa zaujímal regionálny denník Korzár, ktorý kontaktoval políciu aj samotnú školu. Obvodné oddelenie Policajného zboru Turňa nad Bodvou potvrdilo, že prijalo trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. „Aktuálne polícia preveruje skutočnosti uvedené v oznámení, vykonáva potrebné úkony a v zákonom stanovenej lehote bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci. V tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť k prípadu viac informácií,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Denník oslovil aj Andreu Deákovú, riaditeľku Základnej školy s materskou školou na Školskej ulici v Turni nad Bodvou. Tá sa k prípadu nevyjadrila a odkázala na starostu obce, ktorá je zraďovateľom školy.

Starosta Turne nad Bodvou tvrdí, že vec riešia

Ako uviedol starosta Atila Oravecz (Hlas-SD), stretol sa s matkou dvanásťročného Milana a zo školy si vyžiadal písomné vyjadrenie k incidentu. Podľa jeho slov vec riešia a hľadajú, kde je pravda. "Lebo jedna vec je, čo sa napíše na facebooku, druhá vec môže byť skutočnosť. Budeme následne konať podľa toho, čo zistíme. Sú rozporné tvrdenia, a preto sa budeme chcieť dopracovať k tomu, ako to v skutočnosti bolo," uviedol pre Korzár Oravecz s tým, že si vypočujú aj sociálnu pracovníčku, upratovačku, učiteľky aj samotného chlapca. Starosta tvrdí, že chlapec odišiel zo školy po vlastných a chápe reakciu matky.

Tvrdenia matky o tom, že chlapcovi škola neposkytla pomoc, pretože je Róm, starosta odmieta. Podľa jeho slov sa nestáva, že by boli problémy rómskych detí zľahčované pre ich etnicitu. "Máme maďarskú školu, kde sú len Rómovia, a slovenskú školu, kde je tak 98 percent rómskych detí. Preto nie sú diskriminované, lebo sú tu vo výraznej väčšine. Celkovo v Turni nad Bodvou máme takmer polovicu obyvateľstva rómskeho pôvodu," hovorí Oravecz.

Chýba dostatok trpezlivosti

Zuzana Pavlínová z občianskeho združenia Cesta von v tejto súvislosti uviedla, že má skúsenosti s tým, že napríklad u lekára, v čakárni, či na úradoch sa k Rómom správajú ľudia odmeranejšie a nemajú s nimi trpezlivosť. "Automaticky očakávame, že situácia s nimi bude zlá a podľa toho k nim aj pristupujeme," priblížila denníku. Neporozumenie medzi žiakom a pedagógmi však podľa nej nemuselo prameniť iba z rozdielov v etnicite.

"Úplne nezávisle od toho, akú majú žiaci etnicitu, sa k žiakom učiteľky správajú aj podľa toho, či sú problémoví, alebo nie. Ak s nimi majú nejaké skúsenosti, môžu si povedať – no ten zas vymýšľa... Je veľa faktorov, ktoré v tom konkrétnom prípade mohli zohrať rolu," vysvetlila Pavlínová. Na