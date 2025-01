AKTUÁLNE Vláda schválila súbor legislatívnych úprav, ktoré sú súčasťou dohody s LOZ

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Máme nejakú dohodu, ešte som nedostal poslednú verziu," povedal novinárom Kamenický. "Minister zdravotníctva bude musieť ušetriť veľa peňazí," doplnil s tým, že o tom bude diskusia na vláde.

Šutaj Eštok verí, že aj v parlamente bude dostatok hlasov na schválenie zdravotníckej legislatívy. "Nevidím akýkoľvek dôvod na pochybnosti," povedal s tým, že koalícia bude mať podľa neho určite dosť hlasov. "Im rovnako záleží na slovenskom pacientovi," povedal minister vnútra o poslancoch za Hlas-SD Romanovi Malatincovi a Jánovi Ferenčákovi, o ktorých sa hovorí v súvislosti s otáznou podporou zákonov.

Líder Hlasu-SD si myslí, že aj poslanci okolo nezaradeného Rudolfa Huliaka legislatívu podporia. Nekomentoval, ako by sa mala koalícia s Huliakom "udobriť". Myslí si, že Huliakovi záleží na koalícii. Nevie o tom, či budú nejaké výmeny v rámci ministerstiev. "Budeme sa baviť s našimi koaličnými partnermi tak, aby tu vládna koalícia bola až do konca riadneho funkčného obdobia," dodal.

Vláda pokračuje v rokovaniach o návrhu zdravotníckej legislatívy k dohode s LOZ

Vláda SR vo štvrtok popoludní pokračuje v rokovaniach o návrhu zdravotníckej legislatívy k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ). V stredu (29. 1.) rokovanie prerušila pre nejasnosti vo finančných dosahoch zmien. Zmeny sa majú týkať valorizácie platov lekárov, zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí. Ak nebudú prijaté do konca februára, lekári od marca z nemocníc odídu.

Zmeny by sa mali podľa dohody s odborármi týkať valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred štvrtkovým rokovaním avizoval, že v súvislosti s opatreniami bude musieť minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ušetriť veľa peňazí. Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok verí, že návrh bude schválený aj v Národnej rade (NR) SR, vyhlásil to pred zasadnutím kabinetu. Šaško v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne s tým, že vláda do konca februára 2025 prijme zákony podľa dohody. V opačnom prípade lekári z nemocníc v marci odídu.