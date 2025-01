Podivná reakcia rebela Migaľa: Kritiku Pellegriniho chváli chladnou hlavou a poďakovaním!

Migaľ po náklade prezidenta zmenil taktiku. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Facebook/Samuel Migaľ)

BRATISLAVA - Koaličné dianie je každým dňom plodnejšie. Dôkazom je aj situácia vo vládnom Hlase-SD, kde sa objavili štyria nespokojní poslanci. Rebeli z "Hlasu rozumu" chceli svoju kritiku viackrát vyjadriť verejne, no po tom, čo ich schladil bývalý predseda strany a aktuálny prezident Peter Pellegrini, zaujali novú pozíciu. Reč je o Samuelovi Migaľovi, ktorý najskôr často spomínal odkaz Pellegriniho pri filozofii strany ako takej, no po jeho náklade a kritike tejto štvorice akceptoval aktuálny stav a tvrdé slova hlavy štátu akoby nepočul.

Najskôr som si myslel, že ide o hodnotové korigovanie, myslí si prezident

Migaľove aktivity verejne komentoval prezident Pellegrini až pred rokovaním bezpečnostnej rady štátu pred piatkovými protestami. "Z úvodu aktivít pána Migaľa a spol, som mal pocit, že im ide naozaj o nejaké hodnotové diskusie. Debaty o tom, čo by mohlo byť mne a aj mnohým ľuďom sympatické v tom, že chcú veci viac hodnotovo koordinovať či korigovať rozhodnutia vlády," začal svoju kritiku vo štvrtok 23. januára Pellegrini. "Títo ľudia chcú a svoju lojalitu vláde podmieňujú ziskom vážnych, mocenských pozícií," vyhlásil bývalý predseda Hlasu-SD.

VIDEO Pellegrini v istom momente prezradil, aj čo si myslí o takzvaných migaľovcoch:

Prezident SR Peter Pellegrini informoval o situácii po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Chcú ešte viac ako Huliak, nabonzoval štvoricu Pellegrini

Ten ešte pridal na vážnosti svojich slov, pretože podľa neho sú požiadavky migaľovcov ešte "násobne väčšie", ako u ďalšieho rebelujúceho poslanca - Rudolfa Huliaka.

Pellegrini si bol evidentne vedomý, že za posledné mesiace Migaľ viackrát vo svojich mediálnych vystúpeniach a rozhovoroch spomínal odkaz Petra Pellegriniho a staval ho do pozície ideového lídra strany v kontraste s tým, ako subjekt momentálne vedie Matúš Šutaj Eštok, aktuálny minister vnútra. Ten štvorici zo zoskupenia "Hlas rozumu" zjavne nie je až tak po chuti a svoju kritiku voči predsedovi adresovali nepriamo pri takmer každej mediálnej príležitosti.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Pellegrini sa však s týmto videním situácie nestotožňuje. "Tým sa úplne odklonili od odkazu, ktorý som sa snažil do hlasu vštepiť. Z tohto miesta ich preto žiadam, aby sa vo svojich ďalších aktivitách nezakrývali mojím menom . Hlas som totiž nezakladal preto, aby sa nejakí štyria odídenci snažili zneužiť to, že dostali šancu odo mňa a dostali sa do parlamentu a teraz požadovali účasť na silných pozíciách. Je to niečo neprijateľné a od tohto momentu, nech hovoria sami za seba a mňa nech vo vzťahu k sebe nespomínajú," zanechal kvartetu štipľavý odkaz Pellegrini.

Poslanci vyslali skromné stanovisko

Po týchto slovách sa migaľovci naoko stiahli a ich líder na sociálnej sieti len v krátkosti uviedol, že momentálne prebieha intenzívna komunikacia s vedením strany Hlas a je uzavretá dohoda na tom, že nebudú komunikovať obsah stretnutí verejne.

Migaľov "spolurebelujúci kolega" Ján Ferenčák dokonca prispel príspevkom o tom, že Slovensko už potrebuje "pokoj a nie nenávisť". Bližší kontext k statusu neuviedol.

Slovensko už potrebuje pokoj a nie nenávisť Posted by Ján Ferenčák on Thursday, January 23, 2025

Migaľ akoby kritiku vytesnil a prepočul

O niekoľko hodín sa však aj vizuálne vyjadril sám Migaľ, ktorý prezidentovi šokujúco poďakoval a zvyšok jeho kritiky akoby prepočul.

"Ďakujeme pánovi prezidentovi, že upokojuje spoločnosť a neuveril konšpiračným teóriám o majdane. Veríme, že bude aj naďalej bojovať proti polarizácii spoločnosti, za súdržnosť a za udržanie demokratických princípov na Slovensku. Meno pána prezidenta je spájané s hodnotami strany Hlas, ktoré sú nám veľmi blízke a budeme sa ich aj naďalej držať, aj keď samotná strana Hlas sa od nich odkláňa. Poďme prosím všetci upokojiť spoločnosť a opäť pracovať pre ľudí," povedal vo videu, ktoré vyznieva tak, akoby prezidentovu kritiku akceptoval a sklonil ďalšie zbrane.

Migaľovo stanovisko potom podpísali aj jeho traja kolegovia, ktorí boli pod ním aj podpísaní. Migaľ a ani jeho ostatní súputníci však nekomentovali ani Pellegriniho slová o tom, že sa odklonili od odkazu strany, no ani rázne slová o tom, že túžia po vysokých, mocenských pozíciách.

Opozícia tvrdí, že ide o nepriame priznanie úplatnosti poslancov

"Tam dospela vláda Roberta Fica, ktorá sľubovala pokoj a stabilitu. Dospela do štádia, že nevie garantovať vlastnú väčšinu. Že koaliční partneri sa navzájom vydierajú a častujú sa nie veľmi peknými slovami. Ešte sa vydierajú aj poslanci v jednotlivých koaličných stranách navzájom. Prezident ešte týmto štýlom ohovára štyroch poslancov strany, ktorej bol kedysi predsedom. Toto sa deje, keď sa bavíme o akejkoľvek paralýze parlamentu, tak tá je dielom tejto vlády. Zapadá to do príbehu o zlepenci, ktorý sa rozpadá," povedal predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka.

Zobraziť galériu (6) Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ferenčák priznal podplácanie už skôr, povedal Grendel

Opozičné hnutie Slovensko zašlo ešte ďalej a vytiahlo príklad z víkendovej diskusnej relácii na TV Markíza, kde bol hosťom samotný Ferenčák. "Povedal, že dostal lukratívnu ponuku na vysokú diplomatickú funkciu. Je evidentné, že sú tu pokusy o kupovanie poslancov. Medzi migaľovcami a zvyškom vládnej koalície nebudem robiť sudcu, ale všetky kroky, ktoré sa teraz dejú, svedčia o tom, že Robert Fico chce za každú cenu udržať túto vladu pri moci a nepripustiť predčasné voľby," komentoval toto dianie predstaviteľ hnutia Slovensko, Gábor Grendel.

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Čo už viac svedčí o korupcii? Spýtal sa Gröhling

Ťažké srdce na Migaľovcov má aj predseda Slobody a Solidarity a exminister školstva, Branislav Gröhling. "Povedzte mi, čo viac chceme, aby sme mali dôkaz o tom, že tu kupujú poslancov? Už to tu prezentoval asi každý... Jednotliví poslanci sa vyjadrujú o tom, aké funkcie sú im ponúkané, len aby odišli z Národnej rady, len aby nemali vlastný názor. Aké dôkazy ešte potrebujeme, keď tu aj minister Taraba hovoril o tom, že 'tu nebude chodiť s igelitkami peňazí', len aby si vybavoval schvaľovanie zákonov?" spýtal sa Gröhling.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Dnes to potvrdil aj prezident republiky. Potvrdil, že sa tu ponúkajú funkcie a benefity pre poslancov len preto, aby boli v parlamente a poslúchali. Pamätám si, že predseda vlády hovoril, že ak bude o niečom takom len počuť, tak okamžite zasiahne. Nech sa páči, môže zasiahnuť a dokázať, že táto vláda robí pre ľudí. Doteraz sa to však nestalo. Nech Robert Fico naplní svoje slová o tom, že len pri minimálnom náznaku bude konať," uzavrel exminister školstva.