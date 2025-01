Emotívny Pellegrini poslal odkaz rebelom z Hlasu: S TÝMTO nechce mať nič spoločné! Migaľa vyhrešil ako malé dieťa

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Rozčúlený a emotívny. Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k situácii v strane Hlas-SD, ktorú pred niekoľkými rokmi zakladal. Tá sa totiž po jeho odchode musí vysporiadať s vnútornými problémami. Škrípať to má najmä medzi štvoricou poslancov okolo Samuela Migaľa a zvyškom strany. Migaľovci tiež opakovane dali najavo nespokojnosť s niektorými krokmi vládnej trojky a pri hlasovaniach v parlamente dokonca odmietla podporiť niektoré koaličné návrhy. Prezident však odmieta, aby sa zaštiťovali jeho menom. Zašiel dokonca ešte ďalej, keď hovoril o tom, že im ide o ich osobný prospech a funkcie.

Pellegrini sa k situácii vyjadril napriek tomu, že zo strany odišiel po zvolení do funkcie prezidenta. „Teraz budem hovoriť ako bývalý predseda strany Hlas-SD, ktorý Hlas-SD zakladal,“ povedal. Štvoricu rebelov pri tom vôbec nešetril. „Z úvodu aktivít pána Migaľa a spol. som mal pocit, že im ide naozaj o nejaké hodnotové diskusie a hodnotové debaty, čo by mohlo byť mne a možno aj niektorým iným ľuďom sympatické,“ uviedol prezident, ktorý si tiež všímal, že sa v tomto hodnotovom súboji často odvolávali práve na neho. „Hovorili o tom, že nesú môj odkaz. Lenže na základe posledných informácií títo ľudia chcú - a svoju lojalitu vláde podmieňujú – ziskom vážnych mocenských pozícií,“ tvrdí prezident.

Požiadavky rebelov z Hlasu sú podľa neho násobne vyššie, ako požiadavky Rudolfa Huliaka. „Musím to z tohto miesta ľudsky odmietnuť a požiadať ich, aby sa prestali zaštiťovať mojim menom,“ odkázal. Pripomenul, že Hlas-SD zakladal s myšlienkou, že prvoradý je záujem Slovenska, potom strany a až na treťom mieste sú osobné ambície. Migaľovci sa tým, že žiadajú „rezorty“ a „moc“ od tohto odkazu odklonili. „Ja som Hlas-SD nezakladal preto, aby sa nejakí štyria odídenci snažili zneužiť to, že dostali šancu odo mňa a dostali sa do parlamentu,“ povedal s tým, že odteraz nech hovoria sami za seba. „Mňa vo vzťahu k sebe nech už nespomínajú,“ odkázal im.

Samuel Migaľ krátko po vyjadreniach Petra Pellegriniho zverejnil status, v ktorom tvrdí, že po niekoľkých mesiacoch momentálne prebieha intenzívna komunikácia s vedením strany, za čo sú radi. „S predsedníctvom strany Hlas sme sa dohodli, že nebudeme komunikovať obsah stretnutí pokiaľ nedôjdeme k záveru, či už pozitívnemu, alebo negatívnemu. Prosím rešpektujte túto našu požiadavku,“ napísal. Či jeho vyjadrenie priamo súvisí so slovami Petra Pellegriniho, jasné nie je.