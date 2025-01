ZEMETRASENIE v Hlase-SD: Definitívny koniec dvojice poslancov! Strana vylúčila Migaľa aj Šalitroša

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel)

Strana informovala, že oboch poslancov vylúčila na návrh prítomných členov kongresu. "Návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré menovaní poslanci vzniesli na utorňajšom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu. Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany HLAS," uviedli v tlačovej správe.

"Strana HLAS - sociálna demokracia vždy kladie na prvé miesto záujmy a potreby ľudí na Slovensku, garanciu ich sociálneho bezpečia, prinášanie stability do spoločnosti a nikdy nepodriaďuje tieto hodnoty osobným záujmom svojich členov. Keďže menovaným poslancom, nešlo o žiadne hodnoty, ktoré deklarujú vo svojich mediálnych vystúpeniach, ani žiadne také požiadavky nepredložili a jediné čo požadovali boli politické funkcie, je to nezlučiteľné s členstvom v HLASE. Návrh následne v súlade so stanovami schválilo predsedníctvo," dodali.

Mali si "v pokoji sadnúť"

Koaličný Hlas-SD sa od piatka schádza na dvojdňovom pracovnom kongrese strany. Koná sa na Táloch v Bystrej. Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v uplynulých dňoch uviedol, že kongres bude skvelou príležitosťou "v pokoji si sadnúť a otvorene si vyjasniť názory". Reagoval tak na štvoricu poslancov Národnej rady SR z Hlasu-SD okolo Samuela Migaľa, ktorí sú nespokojní so smerovaním strany a žiadali Šutaja Eštoka o stretnutie.

Spomínaná štvorica však nakoniec na kongres ani nešla. Migaľ o tom informoval na sociálnej sieti. "Ako sme sa počas osobného stretnutia v utorok dohodli s vedením strany, víkendového pracovného kongresu sa nezúčastníme. Dôvodom je neeskalovanie vnútrostraníckeho napätia a umožnenie vedeniu strany upokojiť situáciu, nakoľko stále evidujeme nové tlaky na naše osoby. Aj napriek tomu chceme nájsť cestu ako naďalej podporovať vládnu koalíciu a pokračujeme v rokovaniach s predsedom a vedením strany Hlas SD. O podrobnostiach budeme informovať po ich úspešnom či neúspešnom skončení," napísal ešte v piatok popoludní Migaľ.

Vo štvrtok sa k skupine poslancov okolo Migaľa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini, ktorý založil Hlas-SD a ostal jej čestným predsedom. Poslanci podľa neho žiadajú silné mocenské postavenie a ziskom pozícií podmieňujú lojalitu vláde. Pellegrini to považuje za neprijateľné.