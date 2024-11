Policajti ťa bez dôvodu nemôžu zastaviť? TOMUTO si doteraz veril! Polícia vyvracia 9 mýtov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Policajti nemôžu zastaviť auto, ak vodič nič neporušil či nahlásenie nezvestnosti osoby je možné až po 24 hodinách. Aj ty si tomuto doteraz veril? Polícia Slovenskej republiky zverejnila deväť mýtov o polícii, o ktorých si mnohí mysleli, že to tak funguje. Ktorým ste doteraz verili vy?

1. Policajná hliadka odíde, keď ju nahlásia na dopravný servis

Ako informuje polícia, tento mýtus je veľmi rozšírený, pričom podporovať ho môžu najmä skúsenosti vodičov, ktorí naozaj počujú v rádiu dopravný servis a blížia sa k úseku, kde má byť hliadka, ale už ta nie je. Realita je však iná.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

"Policajné hliadky vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky podľa vopred spracovaného plánu (aj na základe analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie), v ktorom je uvedené miesto a čas vykonávania dohľadu," približuje polícia. Dodáva, že zároveň hliadky operatívne reagujú na vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie a na pokyn nadriadeného alebo operačného strediska sú vysielané na miesta alebo do úsekov, kde si to situácia vyžaduje.

2. Ak vodič nič neporušil, polícia ho nemôže zastaviť

Ale áno, môže. Pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je policajt oprávnený zastaviť a skontrolovať aj toho vodiča, ktorý nespáchal žiadny trestný čin ani priestupok, respektíve nie je z ich spáchania podozrivý. Polícia dodáva, že rovnako za dôvod na zastavenie vozidla možno považovať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených zákonom o cestnej premávke.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

3. Polícia si necháva drogy do svojej tajnej zásoby

"Zaistené drogy, ktoré končia na kriminalisticko-expertíznom ústave Policajného zboru, sú po ich znaleckom skúmaní zničené a to spálením," uvádza polícia. Týmto vyvracia mýtus, že drogy končia v tajných zásobách polície.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

4. Nezvestnosť sa nahlasuje až po 24 hodinách

Tento mýtus pravdepodobne prevzatý z amerických filmov polícia vyvracala už mnohokrát, no stále je aktuálny. Nie je teda pravda, že musíte počkať, kým je niekto nezvestný minimálne 24 hodín a potom môžete ísť na políciu.

"Ak ste si vykonali previerky u svojich blízkych a ste presvedčení, že váš príbuzný je nezvestný, volajte na políciu, alebo choďte na najbližší policajný útvar. Polícia začína pátranie ihneď po jeho nahlásení. Netreba zabúdať, že pri malých alebo chorých deťoch, ktoré sú závislé od liekov, je každá minúta drahá," upozorňuje polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

5. Policajné radary nie sú presné

"Všetky merače rýchlosti jazdy používané Policajným zborom sú určené meradlá schváleného typu, ktoré podliehajú pravidelnému overeniu v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov," uvádza polícia. Vyhláška podľa jej slov stanovuje presnosť merania, respektíve toleranciu, do ktorej sa musia merače rýchlosti dostať: +- 3 km/h-1 pre rýchlosť do 100 km/h-1, +- 3 % z nameranej hodnoty pri rýchlosti nad 100 km/h-1.

archívne video

Zásah ako z akčného filmu! Vodič šialenou rýchlosťou unikal pred policajtmi a búral (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

"Všetky merače rýchlosti používané Policajným zborom spĺňajú uvedené požiadavky," dodávajú s tým, že laserový merač rýchlosti, ktorý má vo výbave aj slovenská dopravná polícia, je schopný preukázať rôzne prekročenia rýchlosti a to i motocyklov.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

6. Polícia rozhoduje o treste páchateľa

To, že polícia rozhoduje o treste páchateľa, je mýtus. "Orgány činné v trestnom konaní (OČTK), teda aj policajti, postupujú v trestnom konaní tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti," uvádza polícia. OČTK s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ale aj okolnosti svedčiace v jeho prospech. O vine a výške trestu však rozhoduje iba súd.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

7. Polícia dáva pokuty, len aby naplnila štátny rozpočet

Policajný zbor nemá stanovené, o akú sumu má navyšovať štátny rozpočet, ani koľko peňazí má vybrať na pokutách, uvádza polícia. "Ak by sa vodiči nedopúšťali dopravných priestupkov, nemuseli by ani platiť pokuty," reaguje na tento mýtus polícia a dodáva, že netreba za tým vidieť len represiu, je to aj otázka prevencie.

Ak vodič uvidí na ceste policajta alebo policajné auto, automaticky šliapne na brzdu. "Našim cieľom nie je vyberanie pokút, ale znižovanie dopravných nehôd a tým aj počet zranených a usmrtených osôb," konštatuje polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

8. Policajti preferujú skryté merania rýchlosti

"Dohľad nad cestnou premávkou sa vykonáva odkryte, aj skryte," opisuje polícia. Dodáva, že žiadny právny predpis neupravuje spôsob vykonávania dohľadu nad cestnou premávkou. Polícia však preferuje odkrytý dohľad, ktorý má zároveň aj preventívny účinok.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

9. Polícia nemôže vstúpiť do obydlia bez príkazu na domovú prehliadku

Ako hovorí polícia, nie je to úplne tak. "Samozrejme, v prípade domovej prehliadky je potrebný príkaz súdu, avšak čo ak je osoba doma v priamom ohrození života? Toto je upravené v zákone o Policajnom zbore a v § 103 Trestného poriadku," vysvetľuje.

Zákon presne vymedzuje, kedy je policajt skutočne oprávnený byt otvoriť a vstúpiť doň: ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo zdravie; hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad; ak sa v byte nachádza páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy na opustenie bytu; ak je dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza zomretá osoba.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Policajt však môže vstúpiť do bytu aj z iného dôvodu, napríklad ak sa vykonáva domová prehliadka, tu však príkaz na domovú prehliadku dáva sudca a jej dôvody môžu byť úplne iné. Vstup policajta do obydlia upravuje aj § 103 Trestného poriadku.