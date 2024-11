Vodič jazdil v Bratislave bez oprávnenia a pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

archívne video

Vodič pod vplyvom drog utekal pred policajtami v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Jeho rýchlu jazdu po Panónskej ulici smerom do centra si všimla policajná hliadka. Vodič však na výstražné svetelné zariadenie so signálom Stop ani na výzvy polície nereagoval a pokračoval v jazde cez Staromestskú ulicu a Suché mýto. Následne prešiel s autom do protismeru cez stredový ostrovček a pokračoval k Námestiu SNP, kde vyšiel na chodník. Tam sa ho polícii podarilo zadržať. Muž skončil na policajnom oddelení.