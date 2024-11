Nová hrozba pre vodičov? Šíri sa správa, že EÚ môže zadržať vodičáky: Analytička vysvetľuje, aká je pravda

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Európska únia zavádza nové pravidlá pre vodičov. Ako informuje oficiálny web EÚ, v minulom roku prišlo o život na cestách v rámci EÚ približne 20 400 osôb. Brusel sa snaží do budúcna toto číslo výrazne znížiť. Cieľom je tzv. "Vision Zero", teda nulová úmrtnosť na cestách do roku 2050, ako uvádza europarl.europa.eu. Niektoré zmeny sú už v platnosti od roku 2006 vďaka schválenej smernici (2006/126/ES).

Vymáhanie pokút

Príkladom je aj zjednotený vodičský preukaz, platný pre celé územie EÚ či zavedenie vodičských preukazov v digitálnej forme. Uľahčí to evidenciu vodičov a pohyb občanov po Európe. Hlavným problémom podľa viacerých vyjadrení je vymáhanie pokút v iných členských štátoch.

Aj to by sa mohlo riadiť podľa jednotných pravidiel EÚ, avšak naďalej tu platí zásada, že "trestná sadzba zostáva v rukách jednotlivých členských krajín, nie samotného vedenia EÚ (Brusel, Štrasburg, Haag)".

Každá členská krajina samostatne

Niektoré jednotné pravidlá predsa len platia. Napríklad, pokiaľ vodič úspešne absolvuje skúšku a preukaz získa ešte ako 17-ročný, do veku 18 rokov môže šoférovať len za prítomnosti skúseného vodiča (mentora). Avšak nikde sa neuvádza, že pri prekročení rýchlosti o 30 km/h na európskych cestách automaticky prídete o vodičský preukaz.

"Tento detail sa v nových pripravovaných pravidlách neuvádza. Konečné rozhodnutie o odobratí vodičského preukazu zostáva naďalej v rukách samotných členských krajín. Každá rozhoduje o udelení trestu samostatne pri porušení zákona na svojom území," vysvetľuje pre eXtra.cz. analytička projektu České záujmy v EÚ Hedvika Ruzsová.

Nie sú záväzné

Európsky parlament sa síce zhodol na zavedení najvyššej možnej rýchlosti v husto obývaných oblastiach na 30 km/h, alebo nulovú toleranciu alkoholu, avšak sú to len výzvy, čo v konečnom dôsledku znamená, že toto rozhodnutie nie je záväzné. Pokiaľ ho nepríjme samotný štát, za jeho porušenie nehrozí žiadna sankcia.