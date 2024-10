Trináste dôchodky môžu prejsť zmenami: Dankovi sa nepozdáva, že ich v plnej výške dostanú aj bohatí

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Predseda koaličnej SNS Andrej Danko navrhuje v rámci rokovaní o konsolidačných opatreniach zmenu vo vyplácaní 13. dôchodkov. Ak by sa vyplácali iba seniorom s dôchodkom nižším ako je priemerná mzda, štátu by to podľa neho ročne ušetrilo približne 300 miliónov eur. Danko zároveň upozornil, súčasný systém je finančne neudržateľný, keďže už v roku 2027 na 13. dôchodky nebude stačiť ani miliarda eur.