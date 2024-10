Danko chce zaviesť športové poukazy: Zamestnávatelia reagujú... KLINEC do rakvy pre slovenské firmy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Poslanci SNS Milan Garaj, Andrej Danko a Dagmar Kramplová navrhujú zavedenie povinnosti pre zamestnávateľov poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Chcú tak zvýšiť počet detí zapojených do pravidelných športových aktivít. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy s týmto návrhom nesúhlasí. Podľa nej to bude "klinec do rakvy pre slovenské firmy".