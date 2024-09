Premiér Fico z atentátu nemá traumu: Treba skúmať motívy útočníka, tvrdí

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda vlády SR Robert Fico na návšteve v Handlovej (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Fico sa nad osobou útočníka podľa svojich slov vôbec nezamýšľa a nemá ani žiadnu traumu. "Dokonca som si prijal takú vlastnú filozofiu, že jednoducho stalo sa a ani netúžim po žiadnej pomste," skonštatoval. Zopakoval, že nekoná právne úkony vo vzťahu k atentátnikovi a nebude požadovať ani žiadnu náhradu škody. "Už nech si spravodlivosť urobí s tým, čo má urobiť, a on si to hlavne v hlave musí sám dať dohromady," doplnil.

Premiéra čaká stretnutie so znalcom v súvislosti s rozsahom jeho zranení. Myslí si, že znalecký posudok ukáže len to, čo je už teraz známe. Treba podľa neho hovoriť skôr o pozadí atentátu. "Musíme predovšetkým slovenskej verejnosti povedať, čo sa vlastne udialo, pretože opozícia by chcela, aby sme sa zaoberali ochrankou, či zlyhala, alebo nezlyhala, a tu je iný problém. Tu je problém, že niekto z dôvodu politickej nenávisti chcel zavraždiť predsedu vlády, teraz nejde o Roberta Fica, hovorím o predsedovi vlády Slovenskej republiky," povedal Fico s tým, že by o téme mal rokovať aj parlament.

Vyzval na zastavenie výrokov na adresu politikov

V auguste Fico hovoril, že parlament by mal na jeseň riešiť správu o atentáte. V piatok dodal, že by sa malo skúmať, s kým útočník komunikoval. "Niekto to napíše, ja čakám, či to bude ministerstvo vnútra, alebo niekto iný. Tá správa musí prirodzene prísť do prostredia, čakám, že by to malo byť na začiatku septembra, pretože tak to bolo avizované pred niekoľkými týždňami, ale do správy a jej zostavovania sa nechcem starať, nechcem tam vnášať subjektívne postoje," doplnil. Písať správu, ktorá by sa týkala priebehu trestného konania, nemá podľa Fica zmysel. Malo by sa podľa neho rozoberať dianie od septembra 2023. Zopakoval, že opozícia a časť médií odmietli rešpektovať výsledky parlamentných volieb.

Fico skonštatoval, že ho osoba útočníka nezaujíma a odpustil mu, pretože bol iba nástrojom v rukách niekoho iného. Opakuje, že šlo o opozičného aktivistu, ktorý bol motivovaný systematicky šírenou mierou nenávisti. Vyzval na zastavenie výrokov na adresu politikov o tom, že je niekto vrah či zločinec a má "zhniť v base". Môže sa podľa neho stať, že niekto zaútočí na skupinu ľudí len preto, že ju nenávidí alebo má iné politické názory. Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj C. Je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Streľbou zblízka útočník spôsobil Ficovi viaceré vážne zranenia.