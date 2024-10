Ďalší prípad schvaľovania atentátu na Fica: TOTO našli pri domovej prehliadke, minister spomenul aj známeho komika

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, MV SR)

Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj Cintula, ktorý je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Otriaslo to celou spoločnosťou. „Očakávali sme, že sa vráti celá politická diskusia k vecnej debate bez nenávisti a schvaľovania útokov. Dnes už môžeme konštatovať, že nič z toho sa nestalo,“ povedal minister. Dodal, že sa počas mesiacov sa objavili aj konšpiračné teórie, že k atentátu nedošlo, že "to bolo narafičené". "Ja som na tom mieste atentátu bol, bol som aj s premiérom SR v nemocnici, kde som videl jeho zranenia i krv, ktorá z týchto zranení tiekla," zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že nešlo o žiadnu inscenáciu.

Šutaj Eštok prezentoval, že polícia od atentátu na premiéra vzniesla za schvaľovanie trestného činu 35 obvinení. Podala tiež 11 návrhov na podanie obžaloby. Sedemkrát prípad odovzdala na prejednanie priestupku a 44 trestných oznámení zamietla.

V jednom prípade už vzniesli obvinenie

Počas tlačovej konferencie priblížil dva prípady, ktoré schvaľovali trestný čin v súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR. V prvom prípade poukázal na obvinenie muža s iniciálami J. K. "Je to jeden z absolútnych podporovateľov súčasnej opozície," povedal minister. 23. septembra na sociálnej sieti zverejnil muž s iniciálami video, kde sa vyjadril, že atentátnik Fica zle trafil a mal sa trafiť do čela. Nitriansky vyšetrovateľ ho 1. októbra zadržal a dodal, že v tomto prípade už bolo vznesené obvinenie. Hrozí mu 5 až 10 rokov odňatia slobody.

Vyhlásil, že počas domovej prehliadky v príbytku muža našli fotografie politikov. "Môžeme iba premýšľať, či tí ľudia, ktorí sú tam zobrazení - od generálneho prokurátora po bývalého premiéra (Vladimíra Mečiara, pozn. red.) až po podnikateľa (Jaroslava Haščáka, pozn. red.) - sú plánovanými obeťami tohto schvaľovateľa trestného činu alebo je to len nejaká jeho fantázia," dodal s tým, že na tabuli mal aj súčasných politikov zo strany Smer-SD.

Minister poukázal na vystúpenie stand-up komika

Druhým prípadom, ktorý zatiaľ nemá trestno-právnu rovinu, je vystúpenie známeho komika Mateja Makovického. Ten "za hurónskeho potlesku" hovoril o tom, že si nevieme zastreliť vlastného premiéra. „Aká krajina, taký Kennedy,“ povedal na pódiu pred publikom komik.

"Mne to nepripadá vtipné, aj keď som človek so zmyslom pre humor," uviedol s tým, že sám sa na vtipoch o vládnych predstaviteľoch zasmeje. "Je to zrkadlo, ktoré nám môžu médiá, humoristi či karikaturisti nastavovať," dodal. Podľa neho je potrebné ale rozlíšiť, čo už presahuje určitú hranicu. O vystúpení stand-up komika na tému atentátu povedal, že to podľa neho bolo morálnym zlyhaním. „Chcem tu žiť bez toho, aby si prípadní diváci povedali, že keď to Cintulovi nevyšlo, tak ja to dokončím,“ vyhlásil minister.