Dlhé tresty odňatia slobody komplikujú podľa Suska návrat odsúdeného do spoločnosti

BRATISLAVA - Dlhé tresty odňatia slobody komplikujú začlenenie sa odsúdeného späť do spoločnosti. V koncoročnom rozhovore pre to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) s tým, že práve harmonizácia trestných sadzieb s ostatnými krajinami EÚ je cieľom novely Trestného zákona. Vláda navrhuje, aby legislatívu, ktorá okrem iného počíta aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), prerokoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní.