Strašné zistenia z masakra v Prahe: Strelec si len tento rok kúpil sedem zbraní! Jeho plány neodhalila ani tajná služba

Streľba na Karlovej univerzite v Prahe sa odohrala 21. decembra (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

archivne video

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

Metropola Českej republiky sa ešte stále nespamätala zo strašnej udalosti, ktorá ju postihla len krátko pred Vianocami. Vo štvrtok 21. decembra študent Karlovej univerzity David Kozák (†24) zaútočil s arzenálom zbraní na pôde filozofickej fakulty. Jeho čin spôsobil najhoršiu masovú vraždu v histórii krajiny. Tomuto incidentu však predchádzalo hneď niekoľko udalostí. Ako informuje Neovplyvní.cz, Kozák si na jar tohto roku v relatívne krátkom časovom úseku kúpil sedem rôznych zbraní.

Neskutočný arzenál

Podľa polície, ktorá vykonáva registráciu zbraní u ich majiteľa a údaje zhromažďuje v systéme, to neprišlo divné. David Kozák mal platný zbrojný preukaz, registrácia prebehla bez problémov. Študent však nebol členom žiadneho poľovníckeho klubu a nevenoval sa ani športovej streľbe. Napriek tomu to nikoho nezarazilo. Dokonca nepodstúpil ani žiadnu policajnú previerku.

(Zdroj: Getty Images)

"Tohto roku na jar si kúpil (David Kozák) sedem zbraní. Systém nie je nastavený tak, aby sa spustil alarm, keď si niekto zaregistruje také množstvo arzenálu počas krátkej doby," potvrdil zdroj oboznámený s prípadom. Kozák prechovával v legálnej držbe pištole Glock 47 a 45, Beretta 71 a SIG Sauer P322, samopal Škorpion 61 českej výroby aj brokovnicu Francolin Guardian. Opakovaciu pištoľ Savage Arms 110 PCS použil počas streľby na univerzite.

"Išlo o solitérneho strelca bez trestnej minulosti, všetky zbrane držal legálne," vyjadril sa k incidentu minister vnútra Vít Rakúšan. Ten po čase potvrdil, že polícia pri zásahu objavila väčšie množstvo zbraní.

(Zdroj: Databáza českej polície)

Písal o tom

Nemusela však pochybiť len polícia. Bezpečnostná informačná služba Českej republiky (BIS) má v náplni práce okrem iného aj odhaľovanie podobných plánovaných útokov. Na ruskej sociálnej sieti Telegram sa už pár dní pred samotným útokom objavili správy od tohto študenta, ktorý informoval v azbuke, že sa chystá strieľať. V doterajšom priebehu vyšetrovania sa ešte nepotvrdilo, či príspevky písal práve Kozák. "Musíme preveriť celý profil a vyhodnotiť všetky informácie," povedal šéf polície.

(Zdroj: Telegram/D.K.)

Otec strelca, ktorého David Kozák zabil ešte pred masakrou v rodinnom dome na Kladensku, prechádzal dvakrát do roka bezpečnostnou previerkou. Pracoval na Letisku Václava Havla v Prahe. Previerka nebola zameraná na skúmanie rodinných záležitostí. Nevedelo sa o žiadnych sporoch, ktoré by mal so synom a jeho nadriadeným nebolo známe, že by zbieral zbrane alebo niekam chodil strieľať.

Nástražný systém

V rodinnom dome na Kladensku polícia objavila aj funkčný nástražný systém. Išlo o podomácky zostrojené zariadenie z plynových fliaš, prchavých látok a žehličky. Výroba sa pripisuje strelcovi. V súčasnej dobe sa nepotvrdilo ani nevyvrátilo, či bol útočník duševne vyšinutý. David Kozák mal podľa všetkého na svedomí aj vraždu muža a dojčaťa v Klánovickom lese.