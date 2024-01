Boris Susko považuje za jeden z hlavných cieľov rekodifikáciu Občianskeho zákonníka

Boris Susko (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

"Veľkým a hlavným cieľom je rekodifikácia občianskeho práva hmotného, teda Občianskeho zákonníka, ktorá sa tu už rieši niekoľko desiatok rokov a my by sme naozaj chceli s týmto pohnúť," povedal Susko v rozhovore pre TASR. Priblížil, že právny dualizmus v obchodnom a občianskom práve spočíva najmä v zmluvných vzťahoch pre fyzické a právnické osoby. "Máme rovnaké typy zmlúv s určitými rozdielmi, toto sa budeme snažiť nejakým spôsobom odstrániť," priblížil. Nevylučuje odčlenenie práva obchodných spoločností z Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

"Budeme sa snažiť pokračovať a dotiahnuť do konca legislatívne kroky, ktoré už boli v minulých obdobiach začaté," podotkol minister. Zopakoval, že za prioritný krátkodobý cieľ považuje zmeny v trestnej politike. "No a potom tu máme viacero významných, ale drobnejších legislatívnych úloh. Napríklad zmenu zákona o výkone väzby, kde by sme chceli zlepšiť podmienky a celkovo zhumanizovať väzenstvo," dodal. Okrem iného avizuje aj možné prehodnotenie civilného sporového a mimosporového poriadku.