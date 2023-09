MIMORIADNY ONLINE Voľby sa skončili! Spočítaných je už viac ako 90% hlasov: Smer je jasným víťazom, PS predbehlo Hlas

Parlamentné voľby sa pomaly blížia ku koncu. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Facebook/Robert Fico, Topky/Ján Zemiar, Maarty)

BRATISLAVA - Blíži sa nám veľké finále. Slovensko sa počas soboty uzavrelo do volebnej bubliny, ktorá rozhodne o tom, ako bude ďalej krajina smerovať. Jej osud je totiž v rukách miliónov voličov, ktorí sa dnes rozhodli pristúpiť k volebným urnám a preukázať tak svoje občianske právo. Výsledky sú tu už každú chvíľu, a tak si ich nenechajte ujsť. O každom detaile vás podrobne informujeme. Už to totiž potrvá len pár minút, a dozvieme sa, kto bude nový premiér, či kto si veľmi pravdepodobne usadne do ministerských kresiel. Spočítaných je už viac ako 30% hlasov.

Atmosféra po vyhlasení výsledkov exit pollu v centrále Progresívneho Slovenska

Atmosféra po vyhlasení výsledkov exit pollu v centrále Progresívneho Slovenska

Sledujte volebné výsledky spolu s nami >> VÝSLEDKY

3:43 Spočítaných je už viac ako 90% hlasov. Strana Smer-SD je jasným víťazom, Progresívne Slovensko predbehlo stranu Hlas-SD. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

3:39 Predbežné výsledky sobotňajších (30. 9.) parlamentných volieb ukazujú, že konzervatívna politická strana má stále miesto na slovenskej politickej scéne. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský, reagujúci na priebežné výsledky, posúvajúce kresťanských demokratov do parlamentu.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

3:38 Strana SaS očakávala v parlamentných voľbách lepší výsledok. Súčasný vývoj podľa jej predsedu Richarda Sulíka naznačuje, že strana získa do šiestich percent hlasov. Zároveň potvrdil, že komunikoval s lídrom Progresívneho Slovenska (PS) Michalom Šimečkom.

3:34 Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič verí, že sa zobudíme do rána, kde nebude mať Smer-SD, Hlas-SD, Republika a SNS, ktoré nazýva "mafiou", jasnú väčšinu.

3:18 Spočítaných je už viac ako 80% hlasov. Po spočítaní okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch jednoznačne strana Smer-SD. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

3:15 Z postupného sčítavania výsledkov parlamentných volieb je vidno, že Progresívne Slovensko (PS) postupne rastie, ale je ťažké predpovedať, s akým výsledkom. Skonštatoval to predseda PS Michal Šimečka. Zásadnejšie stanovisko k ďalšiemu postupu chce oznámiť až v nedeľu ráno, respektíve dopoludnia.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

3:08 Predseda hnutia Republika Milan Uhrík pripustil možnosť, že sa hnutie nedostane do parlamentu. Reagoval tak na klesajúce percentá, ktoré sa po sčítaní 61 percent okrskov pohybujú len tesne nad hranicou zvoliteľnosti. "Čísla klesajú viacerým stranám, stále je však spočítaná len zhruba polovica okrskov," skonštatoval Uhrík.

3:05 Po spočítaní 75,14 percent okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch naďalej strana Smer-SD so ziskom 23,73 percenta. Za ňou nasleduje Hlas-SD s 15,57 percentami a Progresívne Slovensko s 14,87 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

(Zdroj: topky.sk)

2:42 Spočítaných je už viac ako 60% hlasov. Po spočítaní okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch naďalej strana Smer-SD. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

2:30 Volebná noc sa blíži k svojmu vrcholu. Politici aj voliči už netrpezlivo čakajú na zverejnenie finálnych výsledkov volieb. S prvou reakciou na predbežné volebné výsledky prichádza aj Rudolf Huliak (SNS). Ostatným členom strany však zatiaľ do reči nebolo. Podľa Huliaka je atmosféra vo volebnom štábe SNS primeraná aktuálnym výsledkom.

2:28 Spočítaných je už viac ako 50% hlasov. Strana Smer-SD zatiaľ stále vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

2:08 Spočítaných je už viac ako 40% hlasov. Strana Smer-SD zatiaľ stále vedie nad Hlasom-SD a Progresívným Slovenskom. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

1:29 Volebná noc sa prehupla do druhého dňa, no napriek tomu ešte stále nemáme jasno v tom, ako voľby celkovo dopadnú. Ráno bude všetko inak, no už teraz sa člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák rozhodol povedať pár slov novinárom. Pri rátaní percent je ešte opatrný, no ľady sa začnú lámať pri tomto čísle!

01:17 Spočítaných je už viac ako 30% hlasov. Strana Smer-SD zatiaľ vedie nad stranou Hlas-SD. Progresívne Slovensko je tretie. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

00:57 Bývalí lídri Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban aj Irena Bihariová sú pri hodnotení exit pollov a prvých výsledkov parlamentných volieb opatrní. Truban pripomenul, že exit poll nie je žiaden reálny prieskum. Myslí si, že skutočný výsledok bude "trošku a možno aj veľmi iný". Bihariová tvrdí, že je poučená z výsledkov spred troch rokov. Podpredseda PS Tomáš Valášek si chce počkať, kým bude sčítaných aspoň 20 až 30 percent okrskov.

00:51 Spočítaných je už viac ako 20% hlasov. Strana Smer-SD zatiaľ vedie nad stranou Hlas-SD. Progresívne Slovensko je tretie. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

00:41 V centrále OĽaNO tiekli slzy. Okolo pol dvanástej končene dorazil do volebnej centrály aj líder koalície Igor Matovič, ktorý prezradil, že sa ešte predtým, ako sa tam vybral, zastavil v Trnave po svoju manželku. Jeho Paulínka stála po jeho boku, najskôr sa usmievala no potom ju premohli slzy. Viac v našom článku.

00:38 Prichádza nová energia, ktorú nasvecujú predbežné výsledky exit pollov. Vyzerá to totiž tak, že čierny Petrom bude skutočne Peter Pellegrini s jeho Hlasom-SD a to, či sa prikloní na tú či onú stranu, od toho sa bude vyvíjať scenár smerovania krajiny. Politológ Jozef Lenč v tom má jasno a Pellegriniho vopred pasuje za takú drahú nevestu, za akú sa svojho času nemohol pasovať ani líder Sme rodina Boris Kollár. Viac sa dočítaš v našom článku.

00:27 Podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď sa pozerá na výsledky exit pollov so sklamaním a ľútosťou. Čaká však na finálne výsledky. Vyplýva to z jeho vyjadrenia. Celé vyjadrenie nájdeš v našom článku.

00:22 Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič považuje výsledky exit pollov, podľa ktorých by sa koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí dostala do parlamentu, za malý veľký zázrak. Tri a pol roka čelili podľa neho extrémnej nenávisti a propagande skoro všetkých médií aj opozície. Uviedol to po príchode na volebnú centrálu krátko pred polnocou.

00:15 Hnutie Republika bude rešpektovať výsledky volieb, ktoré sú odrazom vôle občanov. Napriek tomu dúfa, že Progresívne Slovensko (PS) nebude víťazom volieb. V reakcii na zverejnené exit polly to vo volebnej centrále Republiky v Nitre povedal jej predseda Milan Uhrík.

00:11 Prvá reakcia Kollára po výsledkoch exit pollov! Situáciu nevidí nádejne. Dostane sa Sme rodina do parlamentu? Viac v našom článku.

00:02 Spočítaných je už viac ako 12% hlasov. Strana Smer-SD zatiaľ vedie nad stranou Hlas-SD. Progresívne Slovensko je tretie. Sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

(Zdroj: topky.sk)

23:50 Predseda strany SaS Richard Sulík možnú koalíciu nevidí podľa výsledkov exit pollov až tak zle. Uviedol to po ich zverejnení. Čaká na spoľahlivejšie výsledky.

Atmosféra vo volebnej centrále SASKY

Atmosféra vo volebnej centrále SASKY (Zdroj: Topky/Maarty)