Ďalšia bitka pred parlamentnými voľbami: Matovičov kandidát zaútočil na parkovisku v Petržalke!

BRATISLAVA - Zdá sa, že slovenskí politici majú slabosť na fyzické potýčky. Internetom totiž koluje video, na ktorom sa bije kandidát za hnutie OĽANO-KÚ-ZA. Na parkovisku uštedrí pár rán protivníkovi, ktorý je na prvý pohľad zdatnejší, no to mu neprekáža vo fyzickej konfrontácii.

Kandidátka hnutia OĽANO-KÚ-ZA je plná rôznorodých ľudí - od športovcov, občianskych aktivistov, zabávačov až po lekárov. Číslo 44 pripadlo študentovi Tomášovi Holkovičovi (26). A práve on bol v sobotu zachytený pri tom, ako "naložil" mužovi na parkovisku počas predvolebného mítingu v bratislavskej Petržalke. Video zachytáva, ako mu niekoľkokrát dá päsťou do tváre, na čo sa z diaľky ozve: "Čo robíš?"

V diskusii pod videom väčšina ľudí vyjadruje Holkovičovi podporu a tvrdia, že si to jeho protivník zaslúžil. Vraj Tomáša totiž predtým opľul. "Ja by som toho pľuvajúceho debila dobil a hlavu mu strčil do ho*na," napísal jeden užívateľ. Holkovič je aktívny športovec, pred rokom vyhral juniorské majstrovstvá sveta v kickboxe, a práve na to poukázala jedna žena, ktorá sa pýta, či jeho správanie neporušilo kódex športovcov, podľa ktorého by sa nemali prvky bojového umenia používať v bežnom živote.

Zdá sa, že slovenskí politickí kandidáti jednoducho majú takéto potýčky v krvi. Tento týždeň sa odohral škandalózny incident medzi predsedom hnutia OĽANO-KÚ-ZA Igorom Matovičom a exministrom vnútra Robertom Kaliňákom počas tlačovky Smeru, ktorú narušil práve Matovič. Kaliňák podišiel k jeho autu a snažil sa jeho iniciatívu prerušiť, načo ho Matovič začal kopať. Následne pristúpil ďalší kandidát za Smer a Matovičovi dal poriadnu ranu do tváre. Incident odsúdili odborníci, verejnosť aj mnohí politici, ktorí sa zhodli na tom, že to bolo dno a obrovská hanba slovenskej politiky.

