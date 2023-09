OĽANO kritizuje PS za to, že nevylúčilo spoluprácu s Hlasom-SD

OĽANO (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO a priatelia kritizuje Progresívne Slovensko (PS) za to, že nevylúčilo povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. OĽANO a priatelia považuje Hlas-SD za odčlenenú skupinu Smeru-SD a lídra Petra Pellegriniho za "spolupáchateľa všetkých zločinov Roberta Fica".

Hnutie tvrdí, že PS sa tak rozhodlo proti vôli vlastných voličov. Odvoláva sa na prieskum agentúry Ipsos z júla tohto roka, kde sa malo uvádzať, že Hlas-SD vo vláde je neprijateľný pre 70 percent voličov Progresívneho Slovenska.

Hnutie OĽANO a priatelia zároveň deklaruje, že nebude v žiadnom prípade rokovať o vytvorení vlády s kýmkoľvek "zodpovedným za rozkradnutie 30 miliárd eur z verejných zdrojov, ako aj vytvorenie mafiánskeho štátu, ktorý vyústil do smrti Jána a Martiny."Predseda PS Michal Šimečka by mal mať podľa podpredsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa odvahu povedať, že PS s Hlasom-SD nepôjde do vlády.

Šimečka v pondelok ozrejmil, že PS je po parlamentných voľbách pripravené rokovať so všetkými politickými stranami, ktoré sa dostanú do parlamentu, ctia si demokratické princípy, ľudské práva, právny štát a sú proeurópske. Zo spolupráce PS vylučuje Smer-SD a fašistické strany.Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.