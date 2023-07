Politické prestupy storočia: Harcovníci, ktorí dali zbohom minulosti, zakotvenie v iných stranách ich stálo veľa

BRATISLAVA - Zažili ste už obdobie, kedy by politici po jednom volebnom období neotočili kartu a nezamierili inam? Na Slovensku je takých momentov pred každými parlamentnými voľbami požehnane a ani toto volebné obdobie nie je žiadnou výnimkou. Pripravili sme pre vás výber politikov, ktorí sa už dlhodobo zapísali v hlavách ľudí ako ikonickí predstavitelia daných strán, no pred voľbami sú odrazu na iných kandidátkach. Prednosť dostal percentuálny zisk aj prestíž a šanca sa prekrúžkovať, no každý z nich v tom bude, logicky, hľadať niečo iné. Faktom však je, že svoje pôvodné politické alma mater už opustili.

Ľubomír Galko - OĽaNO a priatelia

Prvým na rade je Ľubomír Galko, ktorého spoločnosť predovšetkým pozná ako dlhoročného člena strany Sloboda a Solidarita. S touto stranou sa mu rozišli cesty v októbri roku 2019, kedy odišiel nie len on, ale aj také mená ako Natália Blahová či Jozef Rajtár. Po voľbách 2020 získal flek ako šéf Leteckých opravovní v Trenčíne a dá sa povedať, že od tohto roka aktívne na sociálnej sieti obraňoval Matoviča pri väčšine krokov počas pandémie koronavírusu. Jeho podporu cenil aj v prípade manažovaní ďalších kríz, a tak nie je až takým prekvapením, že sa pred voľbami 2023 objavil na kandidátke OĽaNO a priatelia, kde obsadil 146. miesto.

Helena Mezenská - SNS

Kontroverznou osobnosťou, ktorá sa v minulosti angažovala v hnutí OĽaNO je určite aj Helena Mezenská. Jej výroky a teleportácii a iných záležitostiach už obleteli celé Slovensko pred rokmi. Dnes sa Mezenskú na výslnie pokúša vrátiť Slovenská národná strana (SNS) zo 107. miesta kandidátky. Mezenská sa okrem iného angažovala aj v strane Miroslava Radačovského Slovenský patriot a okrem iného skúšala aj prezidentskú kandidatúru v roku 2014.

Patrick Linhart - Hlas-SD

Rovné sté miesto dostal na kandidátke Hlasu-SD Patrick Linhart, ktorý sa do parlamentu dostal prakticky po chrbte Borisa Kollára a vďaka jeho strane Sme rodina. S tou začal mať v poslednom období čoraz viac konfliktov, ktoré vyústili najskôr z jeho odchodu z klubu a teraz aj "nájdeného prístavu" v podobe Hlasu Petra Pellegriniho. Linhart sa v parlamente angažoval hlavne v téme potravinových kontrol a potravinového semaforu. Kollára dokonca po kauze vyfackania jeho partnerky sám vyzýval, aby odstúpil z funkcie predsedu parlamentu.

Martin Klus - Sme rodina

Keď už je reč o Sme rodina, na poslednom mieste jej kandidátky sa šokujúco objavil ďalší človek, ktorého verejnosť pozná hlavne vďaka SaS. Ide o bývalého štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí Martina Klusa, ktorý sa počas posledného obdobia aj neúspešne pokúšal o mandát v Európskom dvore audítorov. Vláda nakoniec jeho nomináciu stiahla, a to aj preto, že po vypočutí nedostal ani jeden hlas v rámci podpory na túto pozíciu. Klus tvrdí, že v Sme rodina bude zárukou prozápadného smerovania v prípadnej vláde, ale aj v strane. Získal už spomínané 150. miesto.

Alojz Hlina - SASKA

A keďže prekvapení nikdy nie je dosť, máme tu ďalší, pre niekoho šokujúci, prestup. Alojz Hlina sa ako niekdajší predseda kresťanských demokratov z KDH ocitol zo dňa na deň na kandidátke liberálnej SASKY, ktorá rozhodne nerazí konzervatívne idey. Predseda Richard Sulík sa o Hlinovi vyjadril v štýle, že si váži jeho ekonomické názory, pričom sám Hlina opakovane tvrdí, že jeho účasť na kandidátke SASKY z posledného 150. miesta je v zmysle toho, aby "na Slovensku neumrela pravica". Ak vraj umrie pravica - umrie demokracia, čo často opakuje v mnohých aktuálnych výstupoch.

Jana Žitňanská - Demokrati

Ďalšou významnou osobnosťou v "novom šate" je určite aj niekdajšia podpredsedníčka strán KDH, NOVA a Za ľudí. Ide o poslankyňu Janu Žitňanskú, ktorá sa aktuálne angažuje v subjekte Demokrati Eduarda Hegera. V KDH pritom pôsobila od roku 1998 až do roku 2012. Následne ohlásili s Gáborom Grendelom a Danielom Lipšicom odchod z KDH a vznikla Nová väčšina - Dohoda, neskôr NOVA.

Juraj Šeliga - Demokrati

Podobne sa rozhodol aj Juraj Šeliga, ktorý začal parlamentnú politiku so stranou Za ľudí, za ktorú kandidoval, no postupne sa od nej odštiepil a, rovnako ako Žitňanská, s ňou zarovno zakotvil v Demokratoch.

György Gyimesi - Aliancia

Zaujímavý politický príbeh ponúka aj niekdajší poslanec György Gyimesi, ktorý do roku 2023 pôsobil v rámci OĽaNO. Ten začal s týmto hnutím v roku 2020 ako nový poslanec. Jeho politické názory sa v priebehu pandémie začali mierne odkláňať od toho, čo hlásala vládna koalícia. Gyimesi sa dokonca s poslancom Tarabom angažoval v prípade legislatívnej zmeny vlajok sexuálnych menšín na štátnych inštitúciách. Jeho čoraz viac konzervatívne a rozdielne názory aj na konflikt na Ukrajine spôsobili, že sa Gyimesi rozhodol nadobro odísť z radov OĽaNO. Jeho budúcnosť smerovala do hnutia Aliancia, kde dostal najskôr 150. miesto, no po odchode jedného z členov kandidátky nakoniec obsadí 149. miesto tohto subjektu.

Tomáš Drucker - Hlas-SD

Politický príbeh sa zakončil aj pre stranu Dobrá voľba, ktorú do roku 2023 viedol exminister zdravotníctva Tomáš Drucker. Nie je to teda prestup - ako prestup, ale je pravda, že Drucker mal ambíciu do volieb ísť samostatne. Nakoniec sa však strana rozhodla podporiť stranu Hlas-SD, pričom týmto posilnením strana Dobrá voľba zanikla. Drucker na kandidátke Hlasu obsadí 9. miesto.

László Sólymos - Modrí, Most-Híd

Na koniec sme si nechali exministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, ktorý technicky tiež neurobil úplný prestup, no do volieb nejde len so samostatnou vlajkou. Sólymos totiž ešte len pred rokom patril do spoločnej Aliancie maďarských strán spolu s SMK a Mostom-Híd. Rozkoly a názorové nekompatibility spôsobili to, že Sólymos sa nakoniec aj s platformou Most-Híd rozhodol odísť a pridať sa k Modrým expremiéra Mikuláša Dzurindu. Spolu teda vstúpia do politického ringu ako jeden subjekt Modrí, Most-Híd a Sólymos obsadí na kandidátke druhé miesto, hneď za bývalým predsedom vlády.

