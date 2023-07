PRIESKUM odhaľuje náladu voličov: Smer je naďalej na čele, už ďalší zber dát ukazuje nový trend na druhom mieste

Robert Fico, Michal Šimečka a Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/ Maarty, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júli vyhral Smer-SD so ziskom 19,4 percenta. Nasledovali by Progresívne Slovensko (15,9 percenta) a Hlas-SD (14,9 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Zdôrazňujú, že nejde o predpoveď výsledku volieb, ale o momentálny obraz nálad voličov.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika (8,6 percenta) a tiež koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanský únia (7,1 percenta). Zastúpenie v NR SR by mali aj Sme rodina (6,4 percenta), KDH (5,9 percenta), SaS (päť percent) a SNS (päť percent). Pred bránami parlamentu by ostali Aliancia (3,5 percenta), ĽSNS (2,6 percenta) aj Demokrati (2,1 percenta). Ostatné strany by získali pod dve percentá hlasov.

Smer by mal viac ako tridsať kresiel

Podľa výsledkov by Smer-SD získal v parlamente 33 kresiel. Progresívne Slovensko 27. Hlas-SD by mal 25 poslaneckých mandátov, Republika 15. Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by obsadila 12 kresiel. Hnutie Sme rodina by malo 11 mandátov, KDH desať, SaS deväť a SNS osem.

