VIDEOROZHOVOR Od Sulíka ku Kollárovi. Dostal som ponuku, ktorá sa neodmieta, tvrdí bývalý štátny tajomník Klus

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:



„Niekoľkokrát som verejne vyhlásil, že sa nepridám k žiadnej strane a nebudem kandidovať v najbližších voľbách, ktoré budú na Slovensku 30.septembra. A ak nebudem pokračovať v európskych inštitúciách, tak sa pravdepodobne vrátim na akademickú pôdu, alebo sa budem uchádzať o nejaký diplomatický post. Takže nechcem byť nijako spojený so slovenskou politikou.“ Poznáte tieto slová?

- Vnímam virálne video, ktoré niekto šikovne nastrihal. Zabudol však k tomu pridať kontext. Odznelo to ako jedna z častí veľkej odpovede pri vypočutí do dvora audítorov, kde sa predpokladalo, že kandidát bude nezávislý. A nebude mať kontakt so slovenskou politikou. Odznelo tam aj to, že ak by to aj nevyšlo, tak mám také plány. Úprimne som to tak v marci cítil. Nominácia sa mi nepodarila a za ten štvrťrok som mnohé veci prehodnotil. Povedal som si, že by nebolo dobré vyprázdniť priestor po takmer desiatich rokoch politickej práce a hodiť všetko za hlavu. Voliči mi môžu vystaviť vysvedčenie v parlamentných voľbách. Bol to prezident Kiska, ktorý povedal, že len hlupák nemení názory.

Budete kandidovať zo 150 miesta Sme rodina. Ako je možné spojenectvo liberála s konzervatívnou stranou?

- Tak ako je možné, že bývalý predseda KDH Alojz Hlina kandiduje zo 150 miesta liberálnej SaS. Politické strany na Slovensku sa stávajú podstatne heterogénejšími ako kedysi. Ak niekto liberálnejší chce voliť Sme rodina, tak krúžok môže dať mne, lebo u mňa má absolútnu istotu, že to čo robím a hovorím 10 rokov budem robiť aj ďalej. Pokiaľ samozrejme získam verejný mandát. Taká je dohoda s predsedom Kollárom. V kultúrno – etických otázkach mám zelenú kartu. Mám stále rovnaké názory, ktoré som zastával doposiaľ. Ukazuje sa, že strana je podstatne viac otvorená a nie je pravda, že presadzujú názory z 19 storočia. Pre mňa bolo prioritná ich zahranično – európska politická orientácia.

Kedy ste sa rozhodli ísť na kandidátku Sme rodina?

- Diskusia prebiehala od marca, keď som sa zo dňa na deň ocitol v pozícií nezaradeného poslanca s nie veľmi úspešným príbehom z vypočutia v Európskom parlamente. Predchádzalo tomu veľa zaujímavých diskusií s predsedom Kollárom o zahraničnej politike. Sme rodina od roku 2020 prešla veľkým vývinom v tejto oblasti a dnes detailne reflektuje zahranično- európsku politiku prese tak, ako ju ja vnímam. Predseda Kollár mi ponúkol, aby som bol v nadchádzajúcich voľbách tvárou v tejto oblasti. Bola to ponuka, ktorá sa neodmieta.

Je vyštudovaný politológ a diplomat. Keby išlo o iného človeka, ako o neho, ako by tieto politické kotrmelce komentoval? Bol by pre neho takýto človek dôveryhodný?

S akými reakciami sa stretol?

Neprekáža mu, že Boris Kollár fyzicky napadol svoju expartnerku? A ako sa k tomu stavia?

Viac vo videorozhovore..