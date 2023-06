Dusno v parlamente: Ódor vyškolil Matoviča, schytal to aj Blaha! Padli ostré slová, došlo aj na prekrikovanie

Video: Premiér predstavil poslancom vládny program, požiadal ich o dôveru

Rozprava ku kľúčovému dokumentu novej vlády miestami pripomína preteky medzi Smerom a OĽaNO v tom, kto viac naloží Ódorovi a spol. Šéf OĽaNO mu napríklad vyčítal, že obsahuje príliš veľa vaty a málo konkrétností. "Akoby vláda stále nepochopila, že je najvyšší výkonný orgán štátu, a nie analytický," uviedol. Podľa neho tiež program obsahuje veľa „výhovoriek“ a obáva sa aj čerpania eurofondov. Vraj očakával, že keď príde do vlády odborník, tak nebude tápať, bude zorientovaný v problémoch jednotlivých rezortov a „buchne klinec po hlavičke.“ Nesúhlasí ani s tým že by bol stav verejných financií najhorší v histórii a ohradil sa proti tomu, že by jeho vláda hospodárila zle. Nezabudol pridať ani poznámku o tom, že je sklamaný, že nová vláda do svojho programu nezaradila požiadavky jeho hnutia. Matovič totiž žiadal garanciu 200-eurového príspevku na dieťa ako aj 500-eurové odmeny za účasť vo voľbách, od ktorých, ako sa zdá, stále neupustil.

Ódor ho však rýchlo schladil a odkázal mu, že je v politike dostatočne dlho na to, aby rozumel, že jeho požiadavky sú nesplniteľné. Žiadať 500-eurovú odmenu za voľby je podľa Ódora v rozpore s DNA vlády. Ak má totiž niekto nesplniteľné požiadavky v rozpore s DNA vlády, nie je možné s nimi súhlasiť. Tiež pripomenul, že on chce urobiť poriadok s verejnými financiami a nie kampaň pre politické strany.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Fico chcel zhodnotenie, nedostal ho

Svoju požiadavku mal aj Smer, ktorý chcel aby v programovom vyhlásení bolo aj zhodnotenie aktuálneho stavu krajiny, čo sa však nestalo. Programové vyhlásenie podľa šéfa strany Roberta Fica tiež nereaguje na prudké zdražovanie, pokles reálnych miezd ani na situáciu s hypotekárnymi úvermi. Nepáčia sa mu ani priority týkajúce sa ministerstva obrany. „Zobali ste zodpovednosť za to, pán predseda vlády, že umožňujete politickej garnitúre, ktorá zlyhala, aby sa spamätala, pozviechala a dávate prednosť všelijakým hochštaplerom, politickým, ktorí sa tu objavujú, aby sa z nich stali akože predstavitelia novej politickej generácie,“ odkázal mu Fico.

Video: Fico kritizuje programové vyhlásenie vlády: Ódor reaguje

Nový šéf vlády však svoje priority bránil na všetky strany. „Určite nie sme tu preto, lebo sme po tom všetci túžili a robili sme pre to všetko v našich životoch, aby sme sem mohli prísť a riešiť tú situáciu v krátkodobom horizonte . Sme tu preto, lebo vlastne parlament sa nevedel zhodnúť na tom ako ďalej,“ povedal. „Kto je zodpovedný za ten stav? Úradnícka vláda, ktorá tu je ani nie mesiac, kto je zodpovedný za udržateľnosť verejných financií? Kto je zodpovedný za to, že ľudia majú nízke dôchodky? No, minimálne niekoľko vládnych garnitúr, ktoré tu vládli v minulosti a ja nie som tu, aby som robil policajta, že 28 % viny nesie vláda toho a toho premiéra a 38 nejakého iného,“ reagoval. Premiér si celkovo počas rokovania o Programovom vyhlásení jeho vlády zobral slovo opakovane a aktívne reagoval aj na vyjadrenia rečníkov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Blahu odbil mlčaním

Osobitný prístup však Ódor zvolil v súvislosti s poslancom za Smer Ľubošom Blahom, ktorý sa tiež zapojil do diskusie. Nového predsedu vlády okrem iného obviňoval z neoliberalizmu a neochoty pomáhať Slovensku. Jeho kabinet zasa označil za vládu prezidentky Zuzany Čaputovej. „Dnes v priamom prenose vidíme, že toto je koaličná vláda Progresívneho Slovenska a SaS-ky,“ vyhlásil. Padlo dokonca aj meno už dobre známeho finančníka Georgea Sorosa. Ten má podľa Blahu platiť Ódora, pretože prednáša na Stredoeurópskej univerzite vo Viedni. Sorosovo meno okrem toho spomínal aj v súvislosti so Zuzanou Čaputovou.

Ódor ho však poopravil, že na univerzite učí zadarmo a nenapadlo ho, že by to mohol byť problém Utorkový rokovací deň nakoniec zaklincoval tým, že by sa chcel vyjadriť k všetkým Blahovým pripomienkam, ktoré boli konštruktívne a založené na faktoch. Následne sa na niekoľko sekúnd odmlčal, poďakoval a odišiel.

Galéria fotiek (6) Robert Fico

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Problémy pre rokovací poriadok

Horúco je aj dnes a to rovno z rána. Potom, ako dorečnil ďalší smerák Ladislav Kamenický, nasledovali faktické poznámky. Poslanec Štefan Kuffa v jednej takejto však namiesto na predrečníka Kamenického reagoval na šéfa vlády Ódora. To vytočilo predsedajúceho Petra Pčolinského, pretože takéto niečo rokovací poriadok neumožňuje. Nielenže že musel Kuffovi ostro skákať do reči, aby ho usmernil, ale tiež mu pohrozil, že bude musieť sálu opustiť. „Ak s tým neprestanete, vykážem vás z rokovacej sály, nebudete mi tu skákať po hlave,“ pohrozil mu a pripomenul, že sa mohol prihlásiť do rozpravy. Aby toho nebolo málo, o niečo neskôr dokonca Kuffa v rokovacej sále telefonoval, za čo si od Pčolinského vyslúžil vypoklonkovanie za dvere.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Slovná vojna pre maďarskú národnosť

Novú rovinu diskusii dal poslanec Rastislav Schlosár, ktorý má problém s tým, že nový šéf vlády má maďarskú národnosť. To rozprúdilo na politickej scéne menšiu búrku. "Priznať sa k tomu, že máte problém s tým, že premiér je maďarskej národnosti, nie je nič iné ako fašizmus,“ reagoval poslanec Ondrej Dostál. Ozval sa však aj Tomáš Valášek, ktorý na sociálnej sieti na margo takýchto vyjadrení uviedol, že vysoký ústavný činiteľ tak môže byť v Schlosárovom ponímaní asi iba biely heterosexuálny Slovák s rodokmeňom od kniežaťa Pribinu. „Ja zas nepovažujem za normálne, aby sme v parlamente v 21. storočí mali fašistických poslancov, ktorí rozprávajú takéto hlúposti,“ odkázal poslancovi ĽS NS. „Na Slovensku žijú státisíce ľudí maďarskej národnosti, rovnako tak státisíce príslušníkov a príslušníčok iných, nielen národnostných menšín. To, že môžu a majú byť zastúpení na najrôznejších postoch, vrátane parlamentu a vlády, je naopak tá najprirodzenejšia vec,“ dodal.

Aktuálne schôdza ešte stále pokračuje. V rozprave už vystúpili všetci rečníci, ktorí sa prihlásili písomne. Ústne sa však prihlásilo ďalších 24 zákonodarcov. Termín hlasovania o dôvere vláde zatiaľ oficiálne nie je známy, no uskutoční sa zrejme dnes popoludní alebo vo štvrtok. O 14.tej hodine má zasadať poslanecké grémium.