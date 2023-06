Ódor môže rátať so všetkými hlasmi poslancov SASKY na podporu programového vyhlásenia

Galéria fotiek (3) Richard Sulík

BRATISLAVA - Premiér Ľudovít Ódor môže rátať so všetkými hlasmi poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS na podporu programového vyhlásenia vlády (PVV), ako aj s podporou vyslovenia dôvery vláde. Na utorkovej tlačovej konferencii to zopakoval šéf SaS Richard Sulík. S väčšinou obsahu PVV SaS súhlasí, no Sulík predstavil niekoľko výhrad.