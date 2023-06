Kamenický kritizuje programové vyhlásenie vlády: Po zdevastovaní ekonomiky si budeme uťahovať opasky

Parlament v stredu pokračuje v rokovaní o návrhu PVV. Do rozpravy je písomne prihlásených ešte viacero poslancov, ďalší sa následne môžu prihlásiť ústne. O vládnom programe a dôvere vláde by mala NR SR hlasovať hneď po jeho prerokovaní.

archívne video

Smer-SD nezahlasuje za programové vyhlásenie vlády

Konsolidácia verejných financií je podľa Kamenického potrebná, ale musí byť postupná. Nebude ľahké skrotiť obrovský dlh, ktorý sa naakumuloval za predchádzajúcej vlády. "Myslím si, že toto bude najväčšia výzva budúcej vlády. Tá vláda musí vzniknúť z volieb, legitímne, musí získať mandát ľudí. Vláda, ktorá sedí za mojim chrbtom, takýto mandát nemá a nemá legitimitu," vyhlásil poslanec s tým, že strana Smer-SD určite nezahlasuje za jej programové vyhlásenie.

Kamenickému v dokumente chýbajú základné problémy, ktoré na Slovensku treba riešiť. "Sú tu jednovetové zmienky o tom, že treba riešiť zdražovanie, ale to je oveľa komplexnejší problém," upozornil. Kúpyschopnosť slovenského obyvateľstva podľa neho výrazne klesá, rovnako ako úspory a ľudia sa prepadávajú do chudoby. Slovenská republika potrebuje pomôcť ľuďom so zdražovaním, s cenami energií či s vysokými úrokmi na hypotékach. Vláda odborníkov však o tom podľa Kamenického nič konkrétne nehovorí. "Vláda hovorí, že poďme adresne pomáhať. Pýtam sa, čo to znamená, ak polovica alebo dve tretiny obyvateľstva má problém vyžiť? Komu chcete pomáhať?" spýtal sa poslanec.