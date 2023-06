Vtipný Ódor zase perlil: Po Blahovi sa elegantne vysmial aj Matovičovi: Na svete je nová verzia legendárnej frázy

Video: Ľudovír Ódor na svojom prvom samite v Bruseli

Keď Ľudovít Ódor v lietadle hovoril o svojej prvej ceste do Bruselu, okomentoval ju vtipne slovami "first time – last time, v preklade "prvý a poslednýkrát", čím narážal na to, že ide možno o jeho prvú, no zároveň poslednú cestu na samit vo funkcii šéfa vlády. „Mohol by som teoreticky povedať, že first time – last time, lebo neviem, či tu ešte budem aj na tom ďalšom samite,“ uviedol v rámci vtipu pred novinármi Ódor. Video zverejnila Pravda.

Nenájde sa snáď nikto, kto by si v tejto súvislosti nespomenul na Matovičovo legendárne one time, next time, ktoré predviedol v krátkom príhovore pred bruselským samitom. Na svoju smolu však zistil, že všetko sa vysielalo „live“, z čoho sa aj chytil za hlavu.

Svojský zmysle pre humor predviedol Ódor už aj v minulosti. Jedným príkladom za všetky je jeho reakcia na vystúpenie Ľuboša Blahu v rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Šéf vlády totiž za rečníckym pultom povedal, že by sa chcel vyjadriť k všetkým Blahovým pripomienkam, ktoré boli konštruktívne a založené na faktoch. Následne sa na niekoľko sekúnd odmlčal, poďakoval a odišiel.

V súvislosti s jeho nástup do funkcie zasa povedal, že ak ho „nezrazí električka alebo niečo, tak veľmi rád by som túto funkciu zastával aj s tímom ľudí, ktorých sme si vybrali, lebo si myslím, že Slovensko si to zaslúži a dá sa to aj inak.“