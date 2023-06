Fico kritizuje, že programové vyhlásenie vlády neobsahuje zhodnotenie aktuálneho stavu Slovenskej republiky

BRATISLAVA - Smer-SD žiadal, aby programové vyhlásenie vlády (PVV) obsahovalo aj zhodnotenie aktuálneho stavu krajiny, to sa však nestalo. Úradnícka vláda dáva priestor bývalej vládnej koalícii sa spamätať a tiež novým stranám pripraviť sa na voľby. Skonštatoval to šéf Smeru-SD Robert Fico počas diskusie k PVV. Zopakoval, že jeho poslanci program vlády nepodporia. Premiér Ľudovít Ódor reagoval, že pokiaľ by robili inventúru, týkala by sa viacerých predchádzajúcich vlád.

Fico kritizuje, že vláda odborníkov do svojho programu nezapracovala aj časť o inventúre stavu, v ktorom sa nachádza Slovensko po predošlej vláde. PVV tiež podľa neho nereaguje na prudké zdražovanie, pokles reálnych miezd ani na situáciu s hypotekárnymi úvermi.

Nemilo ho prekvapili aj priority týkajúce sa ministerstva obrany. Obsahuje podľa neho snahu o zaobstaranie systému protivzdušnej obrany. Vláda má podľa Fica vysvetliť verejnosti, že sme stratili samostatnosť, keďže okolité krajiny chránia náš vzdušný priestor. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek mu pripomenul, že 19 krajín má tiež zabezpečenú ochranu vzdušného priestoru pomocou spojencov, pretože nevlastnia vlastné vzdušné sily, prípadne nie v takej sile, aby to vedeli urobiť sami. Dodal, že stíhačky F-16 prídu onedlho na Slovensko.

Parlamnet sa nevedel dohonúť, prišla úradnícka vláda

Ódor pripomenul, že jeho vláda je tu, pretože sa parlament nevedel zhodnúť na ďalšom postupe. Inventúru stavu Slovenska by podľa jeho slov mohli urobiť, no asi by to "nevoňalo" tým, ktorí to žiadajú. Pýtal sa, kto je zodpovedný za súčasný stav, za udržateľnosť verejných financií, za nízke dôchodky. Myslí si, že niekoľko vládnych garnitúr, no nechce robiť policajta v tom, ktorá vláda nesie akú zodpovednosť. "Sľubujeme pomenovať veci, aké sú. Neplánujeme hádzať pred voľbami špinu na predchádzajúce vlády. Treba sa kultivovane rozprávať o smerovaní Slovenska," dodal.

Nevieme pomáhať veľkou lopatou

Za krátkodobú prioritu si podľa premiéra dala vláda pomoc najzraniteľnejším, teda zapĺňať diery, ktoré vznikli tým, že inflačná pomoc bola v niekoľkých vlnách. Pýta sa, prečo by mala jeho vláda prijímať opatrenia proti inflácii v skrátenom konaní, keď inflácia sa nezačala teraz. Pýta sa, čo robili predstavitelia vlády predtým. "Nie je pravda, že nepomáhame, akurát nevieme pomáhať veľkou lopatou, lebo nie sú na to prostriedky," uzavrel.