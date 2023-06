Na križovatke D2 a D4 pri Stupave sa zrazil kamión s dvoma autami

BRATISLAVA - Na diaľničnej križovatke D2 a D4 pri Stupave smerom do Bratislavy sa zrazil kamión s dvoma autami. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Ako uviedla, prejazdný má byť len odstavný pruh, vodiči preto musia rátať so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Bratislave na Devínskej ceste pri Dlhých dieloch smerom do centra. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu. Na Slovnaftskej za mostom smerom do Podunajských Biskupíc sa zrazili dve dodávky. Podľa Zelenej vlny RTVS sa vodiči zdržia asi 15 minút.