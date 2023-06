AKTUÁLNE V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda

archívne video

Vodiči sa zdržia asi 15 minút na výjazde z Malinova na Most pri Bratislave, na diaľnici D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač a na vjazde do Bratislavy v smere od Stupavy. Rovnako si počkajú v smere z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji.

#KOLONA AKTUALIZACIA Na vjazde do Bratislavy po starej seneckej smerom z Bernolákova, zdržanie 15 minút. — Zelená vlna (@zelenavlna) June 19, 2023

Premávka sa spomaľuje aj na Račianskej smerom do centra a na diaľnici D1 v smere Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Nehoda je hlásená na Staromestskej v Bratislave pred podchodom v smere do centra. Blokovaný je jeden pruh.