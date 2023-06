Vo štvrtok ráno sa v niektorých úsekoch Bratislavy tvoria kolóny

Na vjazde do Bratislavy zo Senca po D1 sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Vodiči sa v tomto úseku zdržia asi 25 minút. Zdržanie 15 minút je na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy. Rovnaký čas stratia vodiči v tomto smere aj po starej ceste. Podľa Stella centra sa tvoria kolóny aj na Račianskej smerom do centra. Zdržanie je do desať minút.