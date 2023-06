Prezidentka sa poďakovala počas rozhovorov českým jednotkám, ktoré vedú mnohonárodnostnú bojovú skupinu v Lešti. "Je tu veľmi dôležitý signál uistenia pre ľudí na Slovensku. Sme totiž krajina, ktorá susedí z Ukrajinou a tento signál uistenia, prítomnosť vojakov aj iných štátov pod velením Českej republiky, je preto veľmi dôležitý. Je to signál nielen spolupráce, solidarity, ale aj jednoty, ktorú tak teraz veľmi potrebujeme," uviedla.

Galéria fotiek (7) Čaputová a Pavel ocenili medzi vojakmi v Lešti spoluprácu a jednotu

Zdroj: FOTO TASR - Ján Krošlák

Podľa Pavla je potešujúce vidieť fungovať projekt, ktorý vznikal v čase, keď on sám pôsobil ako predseda vojenského výboru NATO, keď vznikli prvé štyri zoskupenia ako reakcia na ruskú anexiu Krymu. "Dnes už máme takýchto zoskupení osem, pričom Česká republika je vedúcim národom jedného z nich a to hneď v susednej Slovenskej republike," pripomenul. Prezidenti hovorili neformálne aj so slovenskými a českými vojakmi, ktorí sú súčasťou zoskupenia a pozreli si aj ich techniku a vybavenie.

Aktuálne je v Lešti viac ako 1100 vojakov zo Slovenska, Nemecka, Slovinska, USA a ČR, ktorí sú súčasťou mnohonárodnostnej bojovej skupiny. Najviac, približne 500, ich tam má práve ČR. Vojaci sa menia v polročných rotáciách. Hlavnou úlohou mnohonárodnostnej bojovej skupiny je svojou prítomnosťou na Slovensku demonštrovať odhodlanie spojencov brániť štáty na východnom krídle NATO, odstrašiť možného agresora a v prípade napadnutia územia ho brániť.