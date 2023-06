Americký vojak sa priznal k napomáhaniu ISIS pri plánovaní útokov

WASHINGTON – Vojak americkej armády Cole Bridges sa pokúsil pomôcť teroristickej organizácii ISIS zavraždiť amerických vojakov v zahraničí a ponúkol poradenstvo pri útoku na New York. Za to mu hrozí dlhoročné väzenie, TASR informuje na základe správ agentúr TCA a DPA.

"Cole Bridges sa na svojich druhov v zbrani pokúsil pripraviť smrtiacu pascu. Konal v prospech islamistickej skupiny ISIS a jej násilníckej ideológie. Svojim konaním zradil nielen svojich druhov v zbrani, ale aj svoju krajinu," vyhlásil v stredu štátny zástupca Damian Williams. Bridges, 22-ročný bývalý americký vojak z Ohia, sa v stredu priznal k napomáhaniu nepriateľovi. Žalobcovia vyzdvihli úlohu FBI a americkej armády pri odhaľovaní jeho "zlého úmyslu". Rozsudok bude vynesený 22. novembra.

Komunikoval s agentom FBI

Bridges do armády vstúpil v roku 2019 ako prieskumník priradený na základňu Fort Stewart v Georgii. Približne v tom čase začal na internete konzumovať džihádistickú propagandu. Asi o rok neskôr začal komunikovať s agentom FBI, ktorý predstieral, že je podporovateľom ISIS s kontaktmi na Blízkom východe. "Bridges počas komunikácie vyjadril frustráciu z armády Spojených štátov spolu so želaním pomôcť ISIS. Okrem toho poskytol údajným útočníkom rady vrátane informácií k potenciálnym útokom na New York," uvádzajú ďalej žalobcovia.

Podporoval násilie proti americkým jednotkám

Bridges je tiež obvinený z pokusu odovzdať nepriateľom časti výcvikovej príručky s údajmi o opevnení budov proti útokom americkej armády či nastražení výbušnín. "V januári 2021 poslal video, ktorom pózoval v americkej bojovej výstroji pred vlajkou používanou islamistami. Zároveň na ňom robil gesto na podporu ISIS," uvádzajú žalobcovia. Na ďalšom videu podporuje násilie proti americkým jednotkám. Za pokus o materiálnu podporu ISIS mu hrozí väzenie 20 rokov a ďalších 20 rokov za pokus o vraždu príslušníkov amerických ozbrojených síl.