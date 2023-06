Mimovládky vyzvali politikov na reformu prokuratúry i zmenu paragrafu 363

BRATISLAVA - Mimovládne organizácie vyzývajú politické strany, aby sa vo volebných programoch zaviazali na reformu prokuratúry, zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku, vyššiu účasť verejnosti pri tvorbe zákonov, ako aj na väčšiu ochranu novinárov. Na štvrtkovom brífingu predstavili zástupcovia Nadácie Zastavme korupciu a Via Iuris deväť návrhov.

Výzvu na prijatie opatrení, ktoré by zlepšili právny štát, poslali organizácie všetkým stranám, ktoré kandidujú vo voľbách. "Nezaslali sme ich stranám Smer-SD a Republika, pretože strany odmietajú spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a šíria o nás klamstvá," podotkla riaditeľka Via Iuris Katarína Batková. Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková ozrejmila, že nenavrhujú zrušenie paragrafu 363. "Ale žiadame jeho revíziu a to tak, aby bol použitý v prípade závažných porušení zákona," doplnila.

Navrhujú tiež sprísnenie pravidiel legislatívneho procesu

Mali by sa tiež podľa nej skrátiť lehoty na podanie podnetu generálnej prokuratúry a tiež na samotné rozhodnutie. Organizácie tiež navrhujú posilniť autonómnosť jednotlivých prokurátorov, vyššiu transparentnosť pri výberových konaniach na prokurátorské miesto aj čakateľa, elektronické prideľovanie prípadov a sfunkčnenie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi. Via Iuris kritizuje aj spôsob, akým sa v posledných rokoch prijímajú zákony a vníma snahu časti politického spektra obmedziť právo verejnosti vyjadrovať sa k legislatíve. Okrem iného preto navrhujú, aby aj v prípade poslaneckých návrhov zákonov museli ísť po prejdení prvým čítaním do medzirezortného pripomienkového konania.

Tiež navrhujú sprísnenie pravidiel legislatívneho procesu v prípade Ústavy SR. Navrhujú aj prijať legislatívnu úpravu, ktorá zabezpečí novinárom a občiansky aktívnym osobám ochranu pred takzvanými SLAPP žalobami (žaloby proti verejnej účasti). "Ide o zjavne neopodstatnené, či už civilné alebo trestné konania," doplnila Petková s tým, že majú za úlohu zastrašiť. Ďalšie oblasti v návrhoch organizácií sú napríklad boj proti hybridným hrozbám, výberové konania v štátnej správe alebo majetkové priznania politikov a štátnych úradníkov.