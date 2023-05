Smrť Daniela Heribana rozplakala aj politikov: PRVÁ reakcia exministerky Milanovej aj rezortu kultúry

archívne video

S Danom odišiel obrovský talent, píše prezidentka

"Mnohí si ho zapamätáme z divadla, iní z televízie, ďalší vďaka hudbe, ktorú tvoril. S Danom Heribanom odišiel obrovský všestranný talent a humor, ktorý do našich životov prinášal kus človečiny. Herec, ktorý sa na nič nehral. Odišiel príliš skoro a o to viac to bolí. Česť jeho pamiatke," napísala po úmrtí herca Daniela Heribana prezidentka Zuzana Čaputová.

Ďakujem za chvíle, keď sme sa spoločne smiali, lúči sa Milanová

Medzi prvými reagovala práve exministerka kultúry za OĽaNO Natália Mialnová, ktorá sa hercovi poďakovala za "chvíle, kedy sa spoločne mohli smiať".

Na príliš skorý odchod herca pochopiteľne reaguje aj rezortu kultúry, ktorý zhrnul životopis a dielo Daniela Heribana. "Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine a najbližším," napísali kompetentní na stránka ministerstva kultúry.

Takéto smutné rána nemám rád, priznal Sulík

Sulík na margo odchodu Heribana povedal, že takéto "smutné rána nemá vôbec rád".

Veľmi nepríjemné správy sa dostali aj k europoslancovi za KDH Ivanovi Štefancovi, ktorý stále nemôže uveriť tomu, že herec navždy odišiel.

S hercom sa lúči aj donedávna vládne OĽaNO. "Radosť dokázal robiť dospelým aj deťom," odkázalo hnutie.

Matovič zazdieľal spomienku z Pumpy

Expremiér Igor Matovič (OĽaNO) si pri tejto smutnej príležitosti zaspomínal na časy, keď si počas covidu s Heribanom zahral v populárnom seriáli Pumpa.

Šeliga je v šoku

Člen Demokratov Juraj Šeliga je v šoku z tohto obrovského nešťastia. "Dano bol jedným z mojich najobľúbenejších hercov a jeho prevedenie piesne Čardáš dvoch sŕdc je pre mňa legendárne," píše Šeliga.

Aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa lúči s Heribanom v statuse. "Slovenská umelecká scéna prišla o veľký talent a o vzácneho človeka," píše Remišová.

Dano, nájdi svoj pokoj, odkázal exminister Naď do neba

V seriáli si po Heribanovom boku zahral aj bývalý minister obrany a člen Demokratov Jaroslav Naď. "Dano, nájdi svoj pokoj. Tvoj humor a nadhľad bude Slovensku veľmi chýbať," píše exminister.

Na úmrtie Heribana reaguje aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Daniel Heriban tu bude veľmi chýbať," skonštatoval.