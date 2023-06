Uhrík popiera, že by mali v strane fašistov! Pravda o Republike: Útoky na moslimov aj piesne o bielej rase

Predseda hnudia Republika Milan Uhrík v nedávnom rozhovove pre Topky povedal, že v hnutí nie sú žiadni skrytí ani otvorení fašisti. "Keby takí boli, tak by sme sa s nimi museli veľmi rýchlo rozlúćiť. Na tomto si dávame záležať. To, že niektorí si mýlia pojmy "vlastenectvo" a nejaký "extrémizmus", to už je vec kolektívu alebo uhla pohľadu," povedal Uhrík.

Hnutie sa od začiatku snaží profilovať ako antifašistické. Avšak sú to práve jeho členovia, ktorí tento obraz narúšajú. Za všetkých ako prvého spomenie práve predsedu hnutia Milana Uhríka, ktorý v televíznej debate povedal, že sa nevie vyjadriť k holokaustu, pretože nie je historik.

Odsúdený Mazurek

Milan Uhrík však za svoje výroky, na rozdiel od podpredsedu hnutia Milana Mazureka, nebol súdený. Mazurek sa najskôr "preslávil" nenávistnými pokrikmi na moslimskú rodinu na vlakovej stanici v Bratislave. Na sociálnej sieti napísal príspevok, že holokaust je vymyslená rozprávka a neskôr za rasistické reči v rádiu bol aj trestne stíhaný, obžalovaný aj odsúdený. Podľa súdu sa dopustil hanobenia národa, rasy či presvedčenia. Vymeral mu peňažný trest 10-tisíc eur.

Mazurek v rádiu hovoril o "celej komunite cigánskych asociálov". Rozprával zážitky zo základnej školy, kde keď sa podľa neho otvorili dvere na osobitnej škole oproti tej ich, "bolo to ako v zoologickej záhrade".

Hovorca s neonacistickou minulosťou

Pri Mazurekovi to však nekončí. Ďalším podpredsedom a hovorcom Republiky je aj neonacistický spevák Ondrej Ďurica. Ten vyvolal kontroverzie už v Kotlebovej ĽSNS. Ďurica je známy z neonacistickej kapely Biely odpor. Neskôr sa vydal na cestu sólového speváka, no podobnej rétoriky, ako v Bielom odpore, sa nevzdal. Jeho texty sú rasistické, homofóbne a xenofóbne. V jednej zo skladieb napríklad spieva o "vzývaní dúhového diabla".

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Ondrej Ďurica

Už v minulosti, keď sa stal Ďurica hovorcom strany ĽSNS, ho novinári označovali za neonacistického speváka. Dôvodom bolo aj toto video, na ktorom počuť, ako Ďurica skanduje "Sieg Hail". Ďuricovi sa to vtedy nepáčilo a obrátil sa na súd. Tam však neuspel. Súd vtedy síce nepovedal, že Ďurica je neonacista a sudkyňa Zuzana Gašpírová pri vynesení rozsudku povedala, že nespochybňuje, že je to slušný človek.

"Súd však povedal, že ide o osobu verejného záujmu, pričom novinári môžu na jeho adresu vysloviť takýto hodnotiaci úsudok vzhľadom na jeho kontroverznú tvorbu. Taká široká je sloboda slova," povedal vtedy advokát vydavateľstva Ringier, ktoré Ďurica žaloval, Marek Benedik.

Odsúdený Suja

Členovia hnutia Republika však nemali problémy so zákonom len pre extrémistické či rasistické vyjadrovanie, ale aj pre vydieranie. Dôkazom toho je aj ďalší odídenec od Kotlebu Miroslav Suja. V minulosti trénoval ľudí do bezpečnostnej služby obávaného Mikuláša Černáka. V roku 1996 preňho priamo pracoval. Práve počas jeho pôsobenia u bossa banskobystrického podsvetia, bol súdený pre vydieranie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ramon Leško

"V roku 1996 mal jeden vysokopostavený SIS-kár syna u Černáka, ten niečo urobil na aute, ktoré patrilo SIS-ke. A to súviselo s tou vydieračkou. Chalan, ktorý bol v tej veci so mnou, preto ušiel do Ameriky a je tam už 19 rokov,“ povedal v minulosti týždenníku Plus7dní, ktorý ho s otázkou konfrontoval. "Nechcem sa k tomu vracať, lebo tí ľudia stále žijú aj v Detve a nikto nevie, aké dlhé majú prsty. Dal som aj návrh na obnovu konania, ale zamietli mi všetkých svedkov, tak som sa na to vykašľal. Ale viete, to je vždy tak pred voľbami. Niekto príde, že sa im vyhrážam zabitím, potom ma vodia po súdoch a súd to potom zamietne. A tak to je vždy," dodal Suja. Odsúdený bol aj za ťažké ublíženie na zdraví na štyri a pol roka podmienečne.