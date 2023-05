VIDEOROZHOVOR Šéf Republiky o popieraní holokaustu, zrušení europarlamentu a stranách, s ktorými chcú vládnuť

Viac vo videorozhovore TU:

V prieskumoch verejnej mienky máte okolo sedem percent, no zdá sa, že váš koaličný potenciál je minimálny. Väčšina demokratických strán si s vami odmieta sadnúť za rokovací stôl a vylučujú vás ako koaličných partnerov...

Koaličný potenciál máme dobrý. Vidím aj perspektívu, že by sme mohli byť súčasťou budúcej vlády. Čo sa týka vyjadrení tzv. demokratov, beriem ich s rezervou. Sami seba označujú za demokratov, za lepších ľudí a morálne etalóny, ale sami nedodržiavajú elementárne štandardy, ktoré od ostatných vyžadujú. Beriem to ako súčasť politického boja a nástroj nejakého očierňovania politických oponentov. Ťažkú hlavu si z toho nerobím.

Vidíte sa už vo vláde?

O tom rozhodnú voliči. Cieľom každej politickej strany je byť vo vláde a nie byť v opozícií, kde môžeme akurát kritizovať a prinášať konštruktívnu kritiku. Cieľom je byť vo vláde. Pracujeme na tom. Snažíme sa vybudovať veľkú stranu, dosiahnuť volebný úspech a Slovensko posunúť ďalej.

Jedinou stranou, ktorá si neodmieta s vami sadnúť za rokovací stôl je Smer – SSD. Práve táto strana začala používať vašu rétoriku v mnohých témach. Neobávate sa, že vám pred voľbami zoberie voličov a nedostanete sa cez hranice parlamentu?

Nemyslím si, že nemáme koaličný potenciál. Spoluprácu s Hnutím Republika nevylúčil ani Hlas – SD, SNS a ďalšie strany. Síce sa vyjadrujú, že nevedia si to predstaviť, ale príde situácia po voľbách, keď každý získa nejaké percentá a všetko bude závisieť od počtu poslaneckých mandátov. Potom si to už budú musieť vedieť predstaviť. Iná konštelácia v parlamente nebude môcť vzniknúť. Chápem, že sa snažia teraz držať bokom, lebo chcú byť pekní pred médiami, voličmi a mimovládnymi organizáciami. Nevyrušuje nás to. Situácia po voľbách bude iná. Dôležité je, že nehovoria rezolútne nie. K vašej otázke, nebojíme sa, že nám Smer – SSD preberie hlasy. Oni robia sociálno – demokratickú politiku a my robíme vlasteneckú politiku. V tom je zásadný rozdiel.

Z čoho budete financovať predvolebnú kampaň, keďže ste novým subjektom a nemáte nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu?

Financujeme ju z vlastných úspor a vlastných pôžičiek, ktoré dávame hnutiu. Buď ja, alebo kolegovia poslanci, ktorí mesačne prispievajú na členské. Sám ako europoslanec dávam 3000 Eur. Z toho sme naakumulovali isté peniaze. Chceme sa dostať do parlamentu a politiku robiť ďalej. Zároveň sa nechceme zaviazať oligarchom či sponzorom, aby sme boli na ich špagátiku a potom budeme tŕpnuť, že nám NAKA vykopne dvere. Nestojí to za to.

Kto je za Hnutím Republika? Aký mecenáš?

Uhrík, Ďurica, Mazurek, Suja a ďalších 1500 členov. Žiadna externá sila. A to nám dáva tú slobodu v rozhodovaní.

Hovorí sa, že v pozadí hnutia je aj bývalý šéf vojenských tajných Ján Balciar?

Nepoznám toho človeka a osobne som ho nikdy nestretol. Sú to klebety. Klebety vždy budú, pokiaľ sa dostanete do politiky. Keď prekročíte hranicu päť percent, všetci sa na vás nahrnú ako supy.

Hrozí Hnutiu Republika podobný scenár, ako to bolo pri SaS, keď predseda bol v europarlamente a na Slovensku Ľubomír Galko uveril, že je lídrom a môže byť predsedom.

U nás to nehrozí. Sme konsolidovaná strana s chlapskými vzťahmi. A aj ženskými, ak sú tam ženy. V najbližších voľbách sa plánujem vrátiť na Slovensko a post europoslanca bude zastávať niekto iný.

Budete na kandidátke mať aj iných ľudí, ako len členov Hnutia Republika? Budete brať nestraníkov?

Máme zopár mien v rukáve. Uvidíme, ako rokovania dopadnú.

Ide aj o súčasných poslancov?

Nie. Premýšľali sme nad tým dlho, ale nechceme stranu otvárať hocijakým oportunistom, ktorí sa objavia dva mesiace pred voľbami. Stále mi zvoní telefón. Dva mesiace pred podaním kandidátky sa chce každý spájať a zjednocovať. Naraz objavili vlastenectvo. Kde boli tí ľudia doteraz? Mnohých spája len túžba dostať sa do parlamentu.

